Siria - l’Isis ha distrutto il palazzo più antico della storia : costruito 4.500 anni fa : Siria , l’Isis ha distrutto il palazzo più antico della storia : costruito 4.500 anni fa Quello di Mari, in Siria , era considerato dagli storici il palazzo più antico della storia dell’umanità: sarebbe stato edificato circa 4.500 anni fa ed è stato distrutto nei giorni scorsi con cariche di dinamite.Continua a leggere Quello di Mari, in Siria , […]

Guerra in Siria - perché continuano a morire a centinaia anche senza il ‘nemico comune’ dell’Isis : In sette anni di Guerra civile in Siria, uno credeva di averle già viste tutte e sperava di avere già visto il peggio. Ed invece no: messo in rotta il sedicente Stato islamico, l’Isis, il conflitto s’è tragicamente riacceso. I fragili accordi negoziali non reggono; e le promesse fatte ai curdi, protagonisti della presa di Raqqa, la capitale dell’autoproclamato Califfo, si rivelano mendaci. Si torna a morire, a centinaia, a migliaia, ...