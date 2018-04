: RT @MediasetTgcom24: Siria, attivisti: accordo per evacuare centinaia di civili da Douma #siria - gioalbarosa : RT @MediasetTgcom24: Siria, attivisti: accordo per evacuare centinaia di civili da Douma #siria - NotizieIN : 09:37 | Siria, attivisti: accordo per evacuare centinaia di civili da Douma - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Siria, attivisti: accordo per evacuare centinaia di civili da Douma #siria -

Il regimeno ha stretto uncon i ribelli perdida, in quello che era il loro baluardo nella Ghouta. Lo rivela l'Osservatoriono per i diritti umani. "E' stato raggiunto unparziale per l'evacuazione didiche vogliano partire per Idlib", la provincia controllata dai ribelli nellanordoccidentale, ha riferito il capo dell'Osservatoriono per i diritti umani.(Di domenica 1 aprile 2018)