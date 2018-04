Siria - attivisti : accordo finale per evacuazione ribelli da Ghouta : In Siria è stato raggiunto "un accordo finale", appoggiato dalla Russia, per evacuare i ribelli del gruppo Jaich al-Islam che controllano la città di Duma, ultima roccaforte dei ribelli nella Ghouta orientale. Lo ha annunciato l'Osservatorio Siriano per i diritti umani. Fonti diplomatiche hanno riferito che l'intesa prevede che i ribelli lascino l'artiglieria pesante prima di abbandonare la città.

