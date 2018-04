: Siria, attivisti: accordo per evacuare centinaia di civili da Douma #siria - MediasetTgcom24 : Siria, attivisti: accordo per evacuare centinaia di civili da Douma #siria - NotizieIN : Siria: accordo per evacuare civili - zazoomblog : Siria attivisti: accordo finale per evacuazione ribelli da Ghouta - #Siria #attivisti: #accordo #finale -

La Russia ha stretto uncon i ribelli anti-Assad percentinaia dida Douma, l'ultima roccaforte ribelle nella Ghouta orientale. Secondo l'Osservatoriono per i diritti umani "è stato raggiunto unparziale per l'evacuazione di centinaia diche desiderano partire per Idlib", la provincia ancora in mano ai ribelli nellanord-occidentale.(Di domenica 1 aprile 2018)