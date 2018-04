Siracusa | una guida naturalistica al servizio del presidente Gentiloni

Cas : autostrada Siracusa Gela resta una priorità : Il Consorzio per le autostrade siciliane interviene per rassicurare il territorio sui lavori dell'autostrada Siracusa-Gela lotti 6-8-9

Diretta/ Siracusa Reggina (risultato live 0-0) info streaming video e tv : Nessuna sostituzione nell'intervallo : Diretta Siracusa Reggina: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Posticipo del girone C di Serie C trasmesso in chiaro su RaiSport(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 21:48:00 GMT)

In fiamme l'auto di una donna a Siracusa - interviene la polizia : Gli agenti della polizia di Siracusa, alle ore 5,30 circa, sono intervenuti in via Alaimo Da Lentini, per l'incendio di una Ford Fiesta di proprietà di una donna di 58 anni. Cause da accertare. ...

Ragazza uccisa e gettata nel pozzo - durante i funerali a Siracusa una molotov contro la casa del compagno : Mentre tutta la città di Siracusa si stringeva per l'ultimo saluto a Laura Petrolito, qualcuno ha appiccato, con una molotov artigianale, un incendio a casa del compagno Paolo Cugno, reo...

Siracusa - perché una donna sfugga alla violenza è necessario che abbia un reddito : Un paio di giorni fa l’Independent UK pubblica un articolo – scritto da Amelia Womack, del Green Party – in cui si racconta di quello che sarebbe necessario per per permettere alle donne vittime di violenza di avere salva la vita. Il video che vedete sopra è tratto dallo stesso articolo e mostra quello che in una situazione tipo succede in una coppia in cui lei è vittima di violenza di genere. L’articolo dice che ...

Siracusa - uccisa a coltellate una ragazza di 20 anni : il corpo ritrovato in un pozzo : La vittima è mamma di una bambina di otto mesi. Il padre ne aveva denunciato la scomparsa: il corpo è stato ritrovato in un pozzo artesiano

Il caldo africano infuoca la Sicilia - sempre più vicini i +30°C e Siracusa si trova avvolta da una fitta nebbia da avvezione [FOTO e DATI LIVE] : 1/6 ...