: “Ho partecipato come escort ad alcuni festini nelle campagne vicino Siena. Dovevamo intrattenere ospiti di alto pro… - redazioneiene : “Ho partecipato come escort ad alcuni festini nelle campagne vicino Siena. Dovevamo intrattenere ospiti di alto pro… - CalcioWeb : #Siena, nelle uova di Pasqua c'è il regalo del #Pisa: tifosi furiosi [FOTO] - ElisaBenni : Ma dai! Nell'uovo del Siena c'è la sorpresa del Pisa -

(Di domenica 1 aprile 2018) Incredibile episodio che riguarda idel, i supporter nel giorno dihanno dovuto fare i conti con una brutta sorpresa. L’uovo didelinfatti conteneva una sorpresa non gradita, quella del, altra squadra toscana. Non sono mancate le proteste social, la ditta con una nota si è scusata per l’inconveniente ed è pronta a risarcire tutti i. Roburdic’è ildel! La ditta si scusa e risarcisce i– https://t.co/LxrJFm2x0Q pic.twitter.com/tzznsKnUK3 — ITASportPress (@ItaSportPress) 1 aprile 2018 L'articolodic’è ildelsembra essere il primo su CalcioWeb.