ilgiornale

: 'Serve equilibrio per vincere il titolo Real? Una finale' - canalesportiv : 'Serve equilibrio per vincere il titolo Real? Una finale' - Borbonies : RT @scottotweet: Se un pareggio vuol dire perdere le possibilità di vincere lo scudetto allora questo campionato ha un livello di difficolt… - SSCNapoliNews : RT @scottotweet: Se un pareggio vuol dire perdere le possibilità di vincere lo scudetto allora questo campionato ha un livello di difficolt… -

(Di domenica 1 aprile 2018) Ritorna in campo dopo tre mesi e, come spesso è accaduto in passato , all'Inter o al Lione lo scorso anno, , segna il gol decisivo. Cuadrado si candida così ad essere l'uomo in più della Juve, che con ...