Serie Tv | che cosa guardare ad aprile

LIVE Pagelle Juventus-Milan - Serie A in DIRETTA : 1-1 - Kessié giganteggia in mezzo al campo - Bonaventura che spreco! : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Milan Buongiorno e bentrovati alle Pagelle LIVE di Juventus-Milan, posticipo serale della trentesima giornata del campionato di calcio di Serie A. Nel sabato calcistico che anticipa per la Santa Pasqua, l’Allianz Stadium di Torino sarà teatro di una grande classifica del torneo nazionale, vale a dire Juventus-Milan. Una sfida di grande fascino tra la capolista ed la squadra che più è ...

LIVE Pagelle Juventus-Milan - Serie A in DIRETTA : 1-1 - Çalhanoglu che tiro! Dybala unica luce bianconera : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Milan Buongiorno e bentrovati alle Pagelle LIVE di Juventus-Milan, posticipo serale della trentesima giornata del campionato di calcio di Serie A. Nel sabato calcistico che anticipa per la Santa Pasqua, l’Allianz Stadium di Torino sarà teatro di una grande classifica del torneo nazionale, vale a dire Juventus-Milan. Una sfida di grande fascino tra la capolista ed la squadra che più è ...

Serie A Verona - Pecchia : «Inter più furba. Che rabbia il gol di Icardi» : MILANO - Fabio Pecchia è una furia: "Con Icardi in gol così presto la gara è diventata ancora più difficile se non compromessa. Sono stati furbi a battere la rimessa 15 metri più avanti, ci siamo ...

Risultati Serie C / Classifiche aggiornate : i verdetti delle partite! Diretta gol live score (33^ giornata) : Risultati Serie C: Classifiche aggiornate, Diretta gol live score dei gironi B e C. Le partite valgono per la 33^ giornata e si giocano sabato 31 marzo, nel giorno della vigilia di Pasqua(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 18:52:00 GMT)

Il patto Sky-Mediaset fa slittare i pacchetti Mediapro sui diritti della Serie A : Il primo effetto sul fronte dei diritti tv della Serie A dell'accordo fra Sky e Mediaset è lo slittamento della pubblicazione da parte di Mediapro dei pacchetti con cui dovrebbe rivendere il campionato. Da Mediapro non filtrano commenti ma, a quanto si apprende, è in stand by la pubblicazione dei pacchetti, inizialmente attesa entro martedì.Secondo fonti vicine al dossier citate dall'Ansa, Mediapro attende un eventuale ...

Risultati Serie C / Classifiche aggiornate : i punteggi dell'intervallo! Diretta gol live score (33^ giornata) : Risultati Serie C: Classifiche aggiornate, Diretta gol live score dei gironi B e C. Le partite valgono per la 33^ giornata e si giocano sabato 31 marzo, nel giorno della vigilia di Pasqua(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 17:40:00 GMT)

Serie A - l'Inter travolge anche il Verona. 6 reti della Lazio al Benevento : FIORENTINA-CROTONE 2-0: cronaca, tabellino e statistiche Parte forte la Fiorentina, che dopo due minuti è già in vantaggio: cross di Maxi Olivera, Eysseric calcia di prima intezione poi sulla ...

Risultati Serie C / Classifiche aggiornate : al via i secondi tempi! Diretta gol live score (33^ giornata) : Risultati Serie C: Classifiche aggiornate, Diretta gol live score dei gironi B e C. Le partite valgono per la 33^ giornata e si giocano sabato 31 marzo, nel giorno della vigilia di Pasqua(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 15:46:00 GMT)

Serie A - Bologna-Roma 1-1 : Defrel e Dzeko cambiano la partita - pareggio che accontenta tutti [FOTO] : 1/17 LaPresse ...

10 narcisisti delle Serie tv che abbiamo imparato ad amare : Tutti abbiamo conosciuto un Narciso, prima o poi. Una persona innamorata del suono della propria voce, convinta di essere quanto di più bello e desiderabile il mondo avesse mai prodotto. Insomma, un vanitoso, un egoista, un pallone gonfiato. Il narcisista patologico, tuttavia, è qualcosa di diverso. Nel Dsm, il manuale diagnostico degli psichiatri americani, chi ha un Disturbo narcisistico di personalità si percepisce più importante di quanto ...

Le Serie tv che dovete vedere ad aprile : Un ricco piatto di serie tv ad aprile: dai ritorni di Westworld, Legion e The Handmaid’s Tale ai debutti di Lost in Space e The Alienist. Netflix, Sky e TimVision promettono con la primavera lunghe sessioni di binge watching. Ecco le date che dovete segnare in calendario. Legion – seconda stagione dal 4 aprile su Fox Se la prima stagione di Legion, incentrata sul mutante della famiglia degli X-Men dalle personalità multiple e dai poteri ...

Serie B : Maniero trascina il Novara - vince anche il Perugia : Basta un gol alla squadra di Di Carlo per conquistare i tre punti contro il Cesena, la Cremonese viene stesa dal colpo di testa di Cerri

Serie B : giornata campale - ma ci sono 'tecnici che hanno fatto troppi danni' Video : La 33a giornata del #campionato di Serie B, è stata caratterizzata dalle vittorie di tutte le squadre che lottano per la promozione diretta in Serie A. La capolista Empoli [Video] riesce nel finale a battere una coriacea Salernitana, il Frosinone, in rimonta, ha ragione di un buon Venezia, ed il Palermo, in trasferta vince a Chiavari. Salgono le quotazioni di Parma, Carpi e Foggia In chiave play off, il Parma mette nei guai l'Avellino che ora è ...

Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate - diretta gol live score gironi B - C (33^ giornata) : Risultati Serie C: Classifiche aggiornate, diretta gol live score dei gironi B e C. Le partite valgono per la 33^ giornata e si giocano sabato 31 marzo, nel giorno della vigilia di Pasqua(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 04:00:00 GMT)