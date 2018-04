Serie C | alta tensione | arbitro e squadra contestati | schiaffi ad un calciatore

Risultati Serie A LIVE - 30^ giornata : il Benevento ribalta tutto! : Risultati Serie A LIVE – Continua il programma valido per la giornata del campionato di Serie A, nel lunch match in campo Bologna e Roma, 1-1 il risultato finale, apre le marcature Pulgar, poi il pareggio finale di Dzeko prima dell’assalto finale dei giallorossi che però non ha portato al successo. Il big match metterà di fronte Juventus e Milan ma prima tante altre partite importanti. L’Inter non può sbagliare davanti al pubblico ...

Serie C - caos panchine : Lerda-bis a Vicenza - salta Cavasin. Giannichedda alla Viterbese : VITERBO - Panchina girevoli in Serie C . E' un lunedì nerissimo per gli allenatori. Dopo l'esonero di Pazienza e l'arrivo di Petrone al Pisa , sono saltate altre tre teste in serata. L'avvicendamento ...

Serie C Gubbio - salta la panchina di Pagliari : Gubbio - Ribaltone sulla panchina del Gubbio : Dino Pagliari è stato esonerato dopo il pareggio interno contro il Renate. " L'As Gubbio comunica l'interruzione del rapporto di lavoro con l'allenatore ...

VIDEO/ Spal-Juventus (0-0) : Chiellini salta la nazionale. Highlights della partita (Serie A 29^ giornata) : VIDEO Spal Juventus (0-0): Highlights della partita di Serie A per la 29^ giornata. Impresa degli estensi che rallentano la corsa dei bianconeri verso il settimo titolo consecutivo.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 08:57:00 GMT)

Serie A - giudice sportivo : Mancini e Benatia saltano la 29a giornata : MILANO - Sono due i giocatori squalificati dal giudice sportivo Gerardo Mastrandrea dopo il recupero di campionato Juventus-Atalanta, sfida terminata 2-0 in favore dei bianconeri. Si tratta di Mancini ...

Serie A - Gerson esalta Alisson : «E' il portiere migliore al mondo : fortissimo» : Solo belle parole per il connazionale Alisson : "E' il migliore al mondo, è un fenomeno, è fortissimo". DRAMMA ASTORI - " Non ci sono parole. Non ho giocato con lui ma De Rossi , Nainggolan e ...

Muore Davide Astori - capitano della Fiorentina : stop Serie A e B. Salta il derby di Milano : Il capitano della Fiorentina Davide Astori è morto in nottata pare per cause naturali. «L'idea è che il giocatore sia deceduto per un arresto cardiocircolatorio per cause naturali» ha...

Serie A : Milan Inter. Abate ko salta l'Inter - Milan recupera Storari : Il calcio è una grande passione comune, il cuore del mondo che batte ovunque allo stesso modo. Non ci sono nazioni o colori ma una passione comune. Ci vogliono stadi pieni e Milano può lanciare un ...

Serie B Palermo - frattura Rajkovic : salta il Parma : Palermo - Slobodan Rajkovic alza bandiera bianca a causa di una frattura al ginocchio. Ecco il report medico del Palermo : ' Il giocatore Slobodan Rajkovic si è sottoposto in data odierna ad una ...

Serie A - Martella : «Crotone sfortunato. Con il Torino a testa alta» : CROTONE - Bruno Martella carica il Crotone a pochi giorni dalla trasferta contro il Torino: "All'andata segnai al Torino il mio primo gol in Serie A: fu un'emozione assurda. Peccato per il finale ...

Ginnastica - Serie A 2018 – L’Italia si rimette in moto : Mori e Meneghini le certezze - tante big out - giovani alla ribalta : La Serie A 2018 di Ginnastica artistica scatterà sabato 3 marzo ad Arezzo. Prima tappa interlocutoria come da tradizione, la stagione è appena agli inizi e le ragazze non saranno sicuramente al top della forma visto che gli appuntamenti cruciali dell’anno si svolgeranno tra agosto (Europei a Glasgow) e ottobre (Mondiali a Doha). Si ricomincerà in maniera soft ma l’appuntamento è comunque importante in casa Italia: sarà importante ...

Perugia-Brescia rinviata - ecco il motivo : salta la seconda partita del turno infrasettimanale di Serie B : Perugia-Brescia rinviata – Dopo Pescara-Carpi un’altra partita del campionato di Serie B non si disputerà, stiamo parlando di Perugia-Brescia rinviata a data da destinarsi per neve. Non si tratta di una buona notizia per entrambe le squadre, il percorso in campionato nelle ultime partite è stato veramente importante, il Perugia è reduce da tre risultati positivi, il Brescia da quattro. turno infrasettimanale del campionato di Serie B ...

Serie A - il precario equilibrio di Roma e Inter sull'altalena della Champions : Il rinvio di Juventus-Atalanta regala ulteriore pathos al duello scudetto tra il Napoli e i bianconeri. Qualsiasi sarà il risultato a Cagliari della squadra di Sarri avremo una situazione virtuale, ...

Pallavolo-Coppa Italia Serie A : la Igor ribalta la Saugella e vola in finale : si rinnova il duello con l'Imoco : La cronaca. Massimo Barbolini sceglie il consueto roster con Egonu opposta a Skorupa, Piccinini e Plak in banda, Chirichella e Gibbemeyer al centro, Sansonna libero. Formazione abituale anche per ...