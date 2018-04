Serie B : i recuperi della 29a - rischio penalizzazione per un club di vertice? : Tra domani 2 e martedì 3 aprile verranno recuperate le sei gare della 29a giornata del campionato di Serie B, rinviate per neve e per la morte del calciatore viola Davide Astori. Il 2 e 3 aprile si recuperano sei gare della 29a giornata Si inizia domani con una gara che promette spettacolo, Foggia-Empoli, in programma alle 12.30, poi a seguire Avellino-Bari alle 15, Carpi-Venezia alle 17,30 e il big match Parma-Palermo alle 20,30. Martedì il ...

Serie B - arbitri recuperi 8a giornata di ritorno : I nomi degli arbitri designati per le partite valide per i recuperi dell’ottava giornata di ritorno della Serie B in programma lunedì 2 aprile e martedì 3. Avellino-Bari (lunedì 2 ore 15): Rapuano; Carpi-Venezia (ore 17.30): Saia; Foggia-Empoli (ore 12.30): Ghersini; Parma-Palermo (ore 20.30): Marinelli. Martedì 3 aprile. Brescia-Entella (ore 18): Marini; Pro Vercelli-Perugia (ore 18): Abbattista. (AdnKronos) L'articolo Serie B, arbitri ...

Serie B - recuperi e orari 29giornata : si gioca a Pasquetta : A luglio saranno 36 gli anni del campione del mondo a Berlino, debuttante in categoria nonché bomber senza età. Gila diventa Van Basten, il gol è un capolavoro Guarda tutti i video Tutta la ...

Serie B - gli arbitri dei recuperi : Pro Vercelli-Perugia ad Abbattista : ROMA - Si recuperano lunedì 2 e martedì 3 aprile le gare dell'ottava giornata di ritorno di Serie B, rinviate per maltempo. Sono ufficiali i nomi degli arbitri designati, a partire dal lunch match di ...

Serie A Verona - fiducia sui recuperi di Boldor e Vukovic : Verona - Continua con ottimismo il programma di recupero di Jagos Vukovic e Deian Boldor . I due giocatori del Verona, nell'allenamento di oggi, hanno svolto parte del lavoro con la squadra e parte in ...

Serie B - recuperi : lo Spezia rallenta il Bari - Pescara ancora ko contro il Carpi : ROMA - Finisce con un pareggio per 1-1 la sfida tra Bari e Spezia, con i pugliesi che così rallentano la corsa play off, mentre il Carpi approfitta della crisi nera del Pescara e vince 1-0 all'...

Serie B - i recuperi della 28iornata : la diretta gol LIVE : BARI-SPEZIA , diretta su Sky Calcio 1HD, LE FORMAZIONI UFFICIALI Bari , 4-3-3, : Micai; Sabelli, Marrone, Diakité, Balkovec; Busellato, Basha, Henderson; Galano, Nené, Improta. Spezia , 4-3-1-2, : Di ...

RISULTATI Serie D/ Classifiche aggiornate - livescore delle partite : attenzione al Gozzano. Recuperi : RISULTATI SERIE D: Classifiche aggiornate diretta live score delle partite in programma oggi 11 marzo 2018. Molti Recuperi nei gironi A, B, C, D, F, I.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 11:22:00 GMT)

Recuperi 27°giornata di Serie A : si gioca il 3 e il 4 aprile. Derby di Milano in sospeso : Ora è ufficiale: sei dei sette Recuperi della 27esima giornata di Serie A disputeranno tra martedì 3 e mercoledì 4 aprile. Domenica scorsa, infatti, vista la morte improvvisa di Davide Astori, capitano della Fiorentina, l'Aic, tutti i club di A e B, tutti i calciatori e le istutizioni hanno convenuto che fosse impossibile disputare la giornata di campionato. L'unica partita ancora sospesa è il Derby di Milano tra il Milan di Gattuso e ...

Serie A recuperi 27^ giornata : Benevento-Verona 4 aprile - Milan-Inter da definire : Serie A recuperi 27^ giornata: Benevento-Verona 4 aprile, Milan-Inter da definire. La Lega Serie A ha comunicato date e orari dei recuperi The post Serie A recuperi 27^ giornata: Benevento-Verona 4 aprile, Milan-Inter da definire appeared first on CalcioBetter.com - News del calcio - Pronostici - Scommesse - Risultati live - Classifiche - Probabili formazioni.

Serie A - recuperi 27ª giornata : ecco date e orari : TORINO - La Lega Serie A ha comunicato attraverso una nota ufficiale le date e gli orari della 27ª giornata di campionato da recuperare in seguito alla tragica scomparsa di Davide Astori . Il ...