Serie A | le migliori giocate della 30giornata

Basket femminile - Serie A1 2018 : le migliori italiane dell’ultimo turno del Round of Challenges. Martina Bestagno trascina Venezia - Ilaria Milazzo brilla a Torino : Il Round of Challenges della Serie A1 si è concluso ieri. La quarta e ultima giornata ha definito la classifica: le prime otto si giocheranno i playoff Scudetto mentre le ultime due si giocheranno la salvezza nel playout, che con la perdente che a sua volta sfiderà la vincente dello spareggio tra le due perdenti dei playoff di A2. Andiamo a vedere le migliori italiane del weekend. Martina Bestagno – Tutto facile per Venezia, che ha battuto ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : i migliori italiani della 19ma giornata. Tanti nomi nuovi si mettono in luce : Sabato scorso la 19ma giornata della Serie A1 di Pallanuoto ha consegnato ben quattro vittorie esterne, tra le quali hanno fatto notizia quella del Savona a Napoli in chiave play off e quella della Florentia in casa della Lazio in ottica play out. Andiamo a scoprire i migliori italiani dell’ultimo turno. Stefano Guerrato (Brescia): da premiare questo atleta della squadra lombarda, unico nella vittoria contro Trieste, mai come questa volta ...

Basket - Serie A 2018 : i migliori italiani della 23a giornata. Alessandro Gentile sfiora il career high - Christian Burns ancora in doppia doppia : Andiamo a vedere quali sono stati i migliori italiani della 23a giornata della Serie A di Basket. Michele Vitali: Brescia si riscatta dopo la sconfitta della passata giornata contro Bologna e supera nell’anticipo di sabato la Betaland Capo d’Orlando. Una vittoria che ha permesso alla Germani di tornare al terzo posto a pari punti con Avellino. Decisivi i 17 punti della guardia azzurra, che si conferma ancora una volta tra i migliori ...

Serie B Old Wild West - I migliori della 27giornata : Ecco i migliori nelle diverse voci statistiche della 27giornata, dodicesima di ritorno, in Serie B Old Wild West: Girone A Punti - Jacopo Lucarelli , All Foods Fiorentina Basket Firenze, 24 Rimbalzi - ...

Serie A2 Old Wild West - I migliori della 26giornata : Di seguito i migliori giocatori nelle diverse voci statistiche della 26giornata di Serie A2 Old Wild West, undicesima di ritorno: Girone Est Punti - Darryl Josh Jackson , Unieuro Forlì, 30 Rimbalzi - ...

Serie A 2017-2018 - le migliori parate della stagione : E invece, con un prodigio che appartiene più al mondo dei gatti che al nostro, eccolo materializzarsi improvvisamente in mezzo alla porta in tutta la sua lunghezza, e salvare. Alisson si distende in ...

Hockey su pista - i migliori italiani della 26^ giornata di Serie A1 : Matteo Galimberti ha le stimmate del predestinato. Mirko Bertolucci è un fuoriclasse eterno : Il passato, il presente e il futuro della Nazionale italiana trovano uno splendido connubio nell’ultima giornata del campionato di Serie A1 2017-2018 di Hockey su pista. A trascinare il Monza ai playoff è un giovanissimo talento azzurro, mentre il Viareggio batte il Thiene col sigillo del suo veterano. C’è il timbro del capitano, infine, sul successo del Lodi contro il Forte dei Marmi, una vittoria che vale il primato nella stagione ...

Calcio a 5 - i migliori italiani della 22^ giornata di Serie A 2018 : tripletta devastante per Alessandro Patias - carisma e talento per Edgar Bertoni e Humberto Honorio : Sussulti italiani nella 22^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5. I portacolori del Bel Paese sono i baluardi delle rispettive squadre e a fare la differenza per le sorti dei propri club. La Lollo Caffè Napoli continua ad essere trascinata dal suo pivot azzurro, mentre la Luparense e l’Acqua&Sapone Unigross puntano sui propri talenti italiani per inseguire il primato, attualmente nelle mani della Came Dosson. Di ...

Basket femminile - Serie A 2018 : le migliori italiane della 21a giornata. Martina Bestagno top scorer. Bene Crippa e Pastore : Andiamo a vedere quali sono state le migliori italiane della 21a giornata della Serie A1 Martina Bestagno: Venezia doveva riscattarsi dopo la brutta sconfitta contro Schio del turno precedente e la Reyer ha trovato una preziosissima vittoria all’ultimo respiro contro la Passalacqua Ragusa. Decisiva una fantastica prestazione dell’azzurra che chiude con 24 valutazione, mettendo a referto 19 punti ed 8 rimbalzi, gli ultimi due ...

Serie B Old Wild West - I migliori della 26giornata : Ecco i migliori nelle diverse voci statistiche della 26giornata di Serie B Old Wild West: Girone A Punti - Giuliano Biancani , La Buca del Gatto Basket Cecina, 32 Rimbalzi - Giovanni Lenti , LTC S. ...

Calcio femminile - le migliori italiane della sedicesima giornata di Serie A : Bonansea scatenata - il graffio di Giacinti : La sedicesima giornata della Serie A di Calcio femminile ha rinnovato la corsa Scudetto a due tra Juventus e Brescia. Andiamo a scoprire quali sono state le migliori italiane delle sfide disputate. BARBARA Bonansea (JUVENTUS): Slalomeggia come il George Weah dei bei tempi, la giocatrice della Juve incanta in campo. Una doppietta, una traversa al termine di un’azione sontuosa e una prestazione nel suo insieme da urlo. Nessuna riesce ...

Serie A - le migliori giocate della 29giornata : Il mese di Marzo è tradizionalmente quello in cui la stagione calcistica entra nel vivo, a meno che non viviate in Germania o in Francia: la Serie A si anima, a ridosso della Primavera, in un ...

Basket - Serie A 2018 : i migliori italiani della 22a giornata. Michele Vitali top scorer - grandi prestazioni Alessandro Gentile e Niccolò De Vico : Vediamo quali sono stati i migliori giocatori italiani della 22a giornata Niccolò De Vico: senza Amedeo della Valle, Reggio Emilia trova in rimonta la vittoria sul campo di Pistoia, complice la miglior prestazione in campionato di un De Vico scatenato dalla linea dei tre punti. Cinque bombe su sette tentativi nei suoi 17 punti finali, tutti decisivi per il successo della Grissin Bon. Andrea Cinciarini: senza Theodore, è il play italiano ad aver ...