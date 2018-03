Seat - Con Jordi Gené sulla Cupra Ateca - VIDEO

Trump espelle 60 russi e chiude consolato Seattle : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Seat - La crescita continua e si guarda al futuro elettrico : Seat batte Seat. Dopo un 2016 già molto positivo, nel 2017 la Casa spagnola ha raggiunto performance ancora più brillanti: il fatturato è cresciuto dell11,1%, sfiorando i 10 miliardi di euro, e lutile operativo è di 191 milioni di euro, +24,8% rispetto al 2016. Il costruttore, come annunciato oggi a Madrid, ha fatto registrare il miglior risultato finanziario di sempre e ora guarda al futuro con maggior fiducia. Un futuro che prevede, da qui al ...

Al MWC 2018 le proposte per l'auto connessa annunciate da BMW - Seat - Ford - Qualcomm - Continental : ... provvede a scaricare per tempo le mappe del navigatore, o a dispensare la poca banda disponibile a favore di alcune app in background, come quelle per lo streaming musicale, a discapito del download ...

Cupra : con la Ateca arriva il nuovo marchio di Seat : 'Un modello esclusivo per un segmento finora riservato soltanto ai marchi premium' , dicono in Cupra, e in un mondo di Porsche Cayenne e Audi RSQ5 non ce la sentiamo di dargli torto. Un SUV ...

Seat presenta il nuovo marchio Cupra : il primo modello con il tribale è l'Ateca : Sotto il cappello Cupra saranno raccolte anche le attività agonistiche, che finora facevano capo a Seat Sport. Luca De Meo alla presentazione del marchio Cupra Il nome Cupra esiste da una ventina d'...

Seat Arona - il Suv cittadino anticonformista : Questo è quello che rivelano anche i dati di vendita: nel 2017 Seat ha immatricolato in tutto il mondo 468.400 automobili , il suo miglior risultato di sempre. Dal 2012 al 2017 la crescita è stata ...

Novità Seat : Cupra si smarca con nuovo logo e identità : Da sempre, Cupra , che prende il nome da Cup Race, a testimoniare la provenienza dal mondo delle gare, è l'espressione più sportiva del marchio. Ora si punta a darle una identità più forte. SI PARTE ...

Sistema 4Drive by Seat - la qualità si tocca con mano : Al momento decisamente positivo di Seat - nelle ultime cinque stagioni, le vendite sono cresciute del 46% - la 4Drive, trazione integrale di famiglia, sta portando un buon mattone. La prima ...

Seat - la famiglia 4Drive convince sotto zero : INNSBRUCK - 'To drift', in inglese 'andare alla deriva'. Verbo nautico prestato all'automobilismo per indicare la nobile arte della sbandata controllata. Divertente su asfalto ma ancor più sul ...

Seat - Su ghiaccio e neve con la gamma 4x4 - VIDEO : Sole, mare e temperature miti. Quando si parla di Seat il collegamento con luniverso iberico scatta quasi in maniera automatica. Questa volta, però, il contesto in cui ci siamo ritrovati al volante dei modelli spagnoli era completamente diverso dal solito: neve tanta neve freddo e ghiaccio. Una grande famiglia. Condizioni tipiche di questa stagione a Leutasch, sulle Alpi austriache, perfette per mettere alla prova le Seat dotate di ...