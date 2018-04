SCUOLA C' è bisogno di uomini | non di professori

ilsussidiario

: Azmi ha 12 anni, e dovrebbe essere a scuola. Ma ora è costretto a vivere in un campo per sfollati e andare a prende… - UNICEF_Italia : Azmi ha 12 anni, e dovrebbe essere a scuola. Ma ora è costretto a vivere in un campo per sfollati e andare a prende… - ChiaraDaino : #Beline [o: vecchia scuola] Marc Magnus: credevo di non averne bisogno... Dama: uahauahuahauah! Perdona, so sia tr… - lore944 : @lazampa @fulviocerutti Stiamo diventando essere egocentrici e arroganti.Veramente delle pessime persone. A questo… -

(Di domenica 1 aprile 2018) Chi è un maestro? Oggi laè fatta per lo più di, "impiegati che svolgono anche coscienziosamente il loro mestiere". Ma servono i primi, non i secondi. VALERIO CAPASA(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 06:11:00 GMT)/ Via al concorso-farsa che aiuta solo tasse e burocrazia, di M. Ferrario/ Al bivio tra guadagnare il mondo intero e conoscere se stessi, di V. Capasa