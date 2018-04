Scontro Roma-Parigi per Bardonecchia Minniti | no sconfinamenti

Scontro durissimo fra Roma e Parigi per il blitz degli agenti francesi. Minniti : stop ad accordi : Dopo l'irruzione alla stazione di Bardonecchia, per effetturae un test antidroga ad un migrante, la Francia difende l'operato della gendarmeria: rispetta gli accordi fra i due paesi. Ma per il nostro ...

Firenze - Scontro M5s-Pd sulle buche stradali : “Manca manutenzione ordinaria - i problemi non sono solo a Roma” : Non solo Roma e la giunta Raggi che non riesce a risolvere il problema delle buche. Anche nella renzianissima Firenze da qualche settimana si può parlare di vera e propria emergenza strade. Tanto che la questione dalla amministrazione ordinaria e straordinaria è diventata politica. “Credevamo che il problema delle buche fosse solo a Roma e invece…”, ironizzano i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle che, dopo l’ennesimo incidente causato ...

Incidente stradale/ Roma - doppio Scontro tra Casilina e GRA : un morto e quattro feriti : Incidente stradale, oggi 20 marzo 2018: doppio scontro sulle strade di Roma, famiglia intrappolata nelle lamiere sulla Casilina. Sul Grande Raccordo Anulare ci scappa il morto...(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 11:41:00 GMT)

INCIDENTE STRADALE/ Roma - doppio Scontro sulla Pontina : coinvolta autocisterna Gpl - traffico in tilt : INCIDENTE STRADALE, oggi 17 marzo 2018: a Roma doppio sinistro sulla Pontina. coinvolta anche un'autocisterna di Gpl finita contro il guardrail: traffico congestionato...(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 12:53:00 GMT)

Roma - presi reponsabili Scontro con Arma : 11.01 I Carabinieri del Comando provinciale di Roma hanno catturato i due malviventi che ieri pomeriggio hanno tentato di investire prima personale in uniforme e poi personale in borghese dell'Arma,che gli aveva imposto l'alt mentre viaggiavano a bordo della loro auto,nel corso di un'attività di polizia giudiziaria nel quartiere Monteverde. Si tratta di due nomadi stanziali di origini campane,di 22 e 23 anni,"specializzati' nel settore delle ...

Sorteggi Champions League - doppio Scontro Italia-Spagna : speranze di qualificazione per Juve e Roma : Champions League, doppio scontro Italia-Spagna. Sono andati in scena i Sorteggi di Champions League, sfortuna per le squadre italiane, la Juventus dovrà vedersela contro il Real Madrid mentre la Roma contro il Barcellona. speranze di qualificazione per entrambe, la squadra di Massimiliano Allegri ha sicuramente la qualità tecnica per superare il turno contro i Blancos, la squadra spagnola non sta entusiasmando in Liga mentre in Europa il ...

Roma : Scontro tra furgone e auto - un morto : L’uomo è stato estratto dalle lamiere ormai privo di vita Roma – Questa mattina incidente mortale poco prima delle 10 sulla diramazione Roma Sud della A1, all’altezza... L'articolo Roma: Scontro tra furgone e auto, un morto proviene da Roma Daily News.

Incidente stradale/ Roma - terribile Scontro frontale auto-camion a Prima Porta : muore una donna (8 marzo 2018) : Incidente stradale: ultime notizie di oggi, 8 marzo 2018. Roma, terribile scontro frontale auto-camion a Prima Porta: muore una donna. A Salò uomo di 87 anni investito da un'auto(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 18:32:00 GMT)

Roma e Milano manifestazioni 24 febbraio/ Piazza a rischio incidenti : fascisti e comunisti pronti allo Scontro : Roma e Milano, manifestazioni 24 febbraio 2018: due cortei e tre sit-in nella Capitale, grande manifestazione meneghina per la Lega, si temono scontri con le forze dell'ordine(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 03:02:00 GMT)

Roma : Scontro frontale sull’Aurelia - due morti e un codice rosso : Gravissimo incidente a Roma: due morti ed una persona in codice rosso Roma – Gravissimo incidente stradale questa notte, intorno alle tre. Due persone sono morte... L'articolo Roma: scontro frontale sull’Aurelia, due morti e un codice rosso su Roma Daily News.

Roma - Scontro tra auto e moto a Ostia : grave centauro : scontro tra un'autovettura e una moto. È avvenuto in via Tancredi Chiaraluce ad Ostia in zona idroscalo intorno alle 12.20. L'incidente ha coinvolto una moto Bmw e un'autovettura Citroen Nemo. Sul ...

Roma - Scontro frontale fra Audi e minicar : morto un uomo - tre feriti fra cui un bimbo di 7 anni : Un uomo, al volante di un'Audi A3, è morto in un incidente frontale con una minicar, guidata da una ragazza di 14 anni, avvenuto ieri sera in viale Pietro de Courbertin a Roma, vicino l'Auditorium ...

Roma - Scontro auto-bus : morta 32enne : Roma, 5 feb. (AdnKronos) - Incidente mortale, la notte scorsa, in via Ostiense all'incrocio con via Pavullo nel frignano nella zona di Casal Bernocchi, a Roma. Nello scontro tra una Ford Fiesta e un bus della Roma tpl, che stava rientrando al deposito, è morta una donna di 32 anni. Sul posto sono in