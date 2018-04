Israele su Scontri a Gaza : 'Non ci sarà alcuna commissione inchiesta' - : ll ministro della Difesa israeliano respinge la richiesta del segretario generale dell'Onu di aprire "un'indagine indipendente e trasparente" sui disordini che hanno portato alla morte di almeno 15 ...

Nuovi Scontri a Gaza - tre feriti. Erdogan : 'Netanyahu terrorista' : "Non serve che dica al mondo quanto sia crudele l'esercito israeliano. Possiamo capire cosa fa questo Stato terrorista guardando la situazione a Gaza e a Gerusalemme".

Scontri Gaza - Israele : "Non ci sarà alcuna commissione d'inchiesta" : Non ci sarà alcuna commissione di inchiesta sugli Scontri di Gaza. Lo ha detto il ministro della Difesa israeliano, Avigdor Lieberman, replicando alla richiesta del segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, di aprire "un'indagine indipendente e trasparente" sui disordini che venerdì hanno portato alla morte di diversi palestinesi. "Basta con questi continui ipocriti appelli", ha aggiunto Lieberman.

Nuovi Scontri a Gaza. Da Israele no a commissione d inchiesta. Erdogan 'Netanyahu terrorista' : 'L'esercito più morale del mondo non accetterà lezioni da qualcuno che per anni ha bombardato indiscriminatamente popolazioni civili', ha detto Netanyahu riferendosi alla guerra delle Forze armate ...

Scontri a Gaza - Israele dice no a commissione d inchiesta. Erdogan 'Netanyahu terrorista' : 'L'esercito più morale del mondo non accetterà lezioni da qualcuno che per anni ha bombardato indiscriminatamente popolazioni civili', ha detto Netanyahu riferendosi alla guerra delle Forze armate ...

Scontri a Gaza - Israele dice no a commissione d'inchiesta. Nella Striscia in migliaia preparano nuove proteste : 'L'esercito più morale del mondo non accetterà lezioni da qualcuno che per anni ha bombardato indiscriminatamente popolazioni civili', ha detto Netanyahu riferendosi alla guerra delle Forze armate ...

Scontri Gaza - Lieberman : non c'è stato uso eccessivo della forza : Il ministro della Difesa israeliano, Avigdor Lieberman, ha affermato che, durante gli Scontri di venerdì in cui sono morti almeno 15 palestinesi, i soldati dello stato ebraico hanno agito ...

Scontri Gaza - Lieberman : non c'è stato uso eccessivo della forza : Il ministro della Difesa israeliano, Avigdor Lieberman, ha affermato che, durante gli Scontri di venerdì in cui sono morti almeno 15 palestinesi, i soldati dello stato ebraico hanno agito correttamente sparando solo contro quei manifestanti che hanno attaccato il confine di Gaza con Israele, mentre i dimostranti pacifici non sono stati colpiti. Lieberman ha dunque respinto le accuse di uso eccessivo della forza da parte dell'esercito israeliano.

Hamas : “Non ci arrendiamo”/ Video - Striscia di Gaza - Scontri con Israele : carri armati ad Eretz : Hamas: “Non ci arrendiamo”, Video, Striscia di Gaza, scontri con Israele: carri armati ad Eretz. Continua la lotta fratricida fra palestinesi e israeliani: 17 i morti fino ad ora(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 08:52:00 GMT)

Israele - Netanyahu elogia soldati dopo i sanguinosi Scontri di Gaza : Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si è congratulato con i soldati per aver "sorvegliato le frontiere del Paese" durante le sanguinose proteste di venerdì alla frontiera con la Striscia ...

Israele - Netanyahu elogia soldati dopo i sanguinosi Scontri di Gaza : Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si è congratulato con i soldati per aver "sorvegliato le frontiere del Paese" durante le sanguinose proteste di venerdì alla frontiera con la Striscia di Gaza in cui sono morti 16 palestinesi. "Bravi ai nostri soldati", ha scritto in un comunicato. "Israele agisce con vigore e determinazione per proteggere la sua sovranità e la sicurezza dei suoi cittadini", ha aggiunto.

Gaza - Scontri al confine : 17 palestinesi uccisi - 1.400 feriti : I manifestanti palestinesi morti durante i violenti scontri con l'esercito israeliano lungo la barriera difensiva tra Gaza e lo stato ebraico sono saliti a 17. Lo ha detto Ashraf al-Qidra,...

Gaza - migliaia ai funerali dopo gli Scontri al confine. Netanyahu elogia soldati : A lui ha fatto eco l'Alta rappresentante per la politica estera dell'Ue, Federica Mogherini, la quale ha affermato che "l'uso di munizioni vere dovrebbe essere oggetto di un'indagine indipendente e ...

Scontri Gaza : Svizzera per indagine indipendente : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...