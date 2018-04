Schick ancora rimandato

Cina di Lippi ancora ko - 1-4 con Rep. Ceca e Schick in gol : La Cina di Marcello Lippi subisce ancora una pesante sconfitta. Dopo il 6-0 subito dal Galles arriva il 4-1 con la Repubblica Ceca. A Nanchino padroni di casa in vantaggio con Fan Xiaodong dopo cinque minuti ma nella ripresa i cechi ribaltano tutto, andando a segno per tre volte fra il 13′ e il 17′. Gol del pareggio di Kalas, raddoppio del giallorosso Schick, entrato nei secondi 45′ minuti di gioco, e tris di Krmencik su ...

Infortunio Schick - ancora uno stop per l’attaccante ceco : salta la Sampdoria : Infortunio Schick – Nuovo stop per Patrick Schick che non riesce a trovare continuità. Dopo aver trascorso mesi in infermeria, l’attaccante ceco era tornato in buone condizioni nelle ultime settimane, ora un nuovo Infortunio che lo costringerà a saltare la sfida di questa sera con la Sampdoria. Il numero 14 della Roma ha riportato infatti un affaticamento muscolare, al momento non ci sono ulteriori dettagli. Uno stop che rallenta ...