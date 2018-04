Schianto in moto a Novi Ligure | muore il giorno del suo compleanno sotto gli occhi del

Tragico Schianto in strada - Simone muore a 25 anni sulla sua moto : Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei medici, il ragazzo è morto prima dell'arrivo dell'elicottero che avrebbe dovuto trasportarlo d'urgenza a Genova.Continua a leggere

Milano - Schianto tra un'auto e una moto in via Sandro Pertini : feriti due ragazzi e un 40enne : Due ragazzi a terra, una moto distrutta e un'auto incidentata. È il bilancio di un incidente avvenuto nel pomeriggio di giovedì 15 febbraio in via Sandro Pertini a Milano. schianto in via Pertini , ...

Roma : Schianto con motorino in Tangenziale Est - grave 49enne : Roma – Uomo trasferito in codice rosso al Gemelli dopo incidente con motorino Roma – Un uomo di 49 anni è rimasto coinvolto in un... L'articolo Roma: schianto con motorino in Tangenziale Est, grave 49enne su Roma Daily News.

Roma : Schianto con motorino in Tangenziale Est. Uomo di 49 anni grave : Roma – Uomo trasferito in codice rosso al Gemelli dopo incidente con motorino Roma – Un Uomo di 49 anni è rimasto coinvolto in un... L'articolo Roma: schianto con motorino in Tangenziale Est. Uomo di 49 anni grave su Roma Daily News.

Schianto tra moto e auto : Salaria in tilt : Schianto questa mattina tra un'auto e una moto sulla Salaria, a Roma. Nell'incidente è rimasto ferito un uomo che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea. Lo scontro è avvenuto ...

Incidenti - Schianto a Palermo : muore un motociclista di 50 anni : Un incidente mortale si è verificato questa mattina a Palermo in via Evangelista di Blasi, all'altezza del civico 161 nel tratto tra via Telesino e via Savonarola. La vittima è un uomo di 50 anni, L.E.