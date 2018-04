Scherma | Mondiali Cadetti e Giovani Verona 2018 | l’Italia apre con l’argento di Davide Di

oasport

(Di domenica 1 aprile 2018) L’Italiacon una medaglia d’argento i Campionati del Mondoin corso di svolgimento a. A salire sul podio iridato è statoDi Veroli nella prova individuale della spada maschile dedicata agli Under 20. Restano i rimpianti per l’azzurro, che è stato sconfitto solamente alla stoccata nel minuto supplementare (con priorità a favore di Di Veroli) per 14-13 dal francese Midelton. In precedenza il giovane spadista azzurro aveva superato in semifinale l’ungherese Tamas Mate Koch nettamente per 15-5. Il magiaro si è consolato mettendosi al collo la medaglia bronzo, stesso risultato del francese Lilian Nguefack, sconfitto nel derby transalpino da Midelton per 15-11. Negli ottavi si era interrotto il cammino di Valerio Cuomo, battuto all’ultima stoccata per 15-14 dal russo Ivan Limarev, poi battuto ai quarti da Di Veroli per 15-10. ...