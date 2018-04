Scherma - Coppa del Mondo 2018 : l’Italia sfiora il podio nel GP di Seul. Montano - Curatoli e Gregorio eliminati ai quarti : L’Italia sfiora il podio nel Grand Prix di sciabola a Seul, ultimo appuntamento della fase invernale della Coppa del Mondo di Scherma. Aldo Montano, Luca Curatoli e Rossella Gregorio vengono eliminati nei quarti di finale, nell’assalto che assegnava un posto sul podio nella prova asiatica. Nella prova femminile successo per l’ucraina Olga Kharlan, che ha superato l’ungherese Anna Marton con il punteggio di 15-7. Sul podio ci salgono ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : a Seul protagonista la sciabola con l’ultimo Grand Prix prima della pausa : Sarà la sciabola a chiudere la fase invernale della Coppa del Mondo di Scherma. A Seul è in programma un Grand Prix, ultimo appuntamento prima di una pausa di quasi un mese, quando si tornerà in pedana con vista su Europei e Mondiali. Grande voglia di riscatto in casa Italia dopo le ultime due uscite stagionali non eccezionali. In campo femminile ad Atene a livello individuale non è andata per niente bene, ma le azzurre si sono “consolate ...

Scherma - Coppa del Mondo : Mara Navarria ancora sul podio : Per l'atleta friulana in forza al Centro Sportivo dell'Esercito e che da tre anni si è trasferita a Rapallo dal Maestro Roberto Cirillo , si tratta del quinto successo in Coppa del Mondo della sua ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : Mara Navarria concede il bis. Giulia Rizzi sfiora la doppietta - spadisti sottotono : Mara Navarria ci ha preso gusto e per la seconda volta in stagione sale sul gradino più alto del podio. Dopo la vittoria nella tappa d’esordio a Tallinn, la spadista friulana si è ripetuta ieri nel Grand Prix di Budapest al termine di una grandissima prestazione sulle pedane ungheresi. Una stagione davvero brillante quella di Navarria, che già nel primo Grand Prix a Doha era riuscita ad andare sul podio, chiudendo al secondo posto. ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : spada protagonista a Budapest nel weekend. L’Italia cerca risposte - Rossella Fiamingo per il riscatto : Sarà un fine settimana di Coppa del Mondo dedicato completamente alla spada. Nel weekend è in programma a Budapest un Grand Prix, che vedrà protagonisti sia uomini che donne. Al maschile l’Italia cerca ancora la prima vittoria stagionale. Proprio nel primo ed unico Grand Prix stagionale di Doha è arrivato il doppio podio con Andrea Santarelli e Paolo Pizzo. La presenza del siciliano, Campione del Mondo in carica, però è ancora incerta, ...

Frascati Scherma : Rosatelli primo podio in Coppa del Mondo : Riccardi vice campione d’Italia U23- Roma – Un week-end ricchissimo per il Frascati Scherma. D’altronde era in programma un impegno di Coppa del Mondo per... L'articolo Frascati Scherma: Rosatelli primo podio in Coppa del Mondo proviene da Roma Daily News.

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : la conferma vincente delle sciabolatrici azzurre. Prima volta sul podio per Damiano Rosatelli : Si è chiuso un fine settimana molto ricco per la Scherma italiana, che ha raccolto la vittoria ad Atene delle sciabolatrici e poi il doppio podio nel Grand Prix di fioretto ad Anaheim di Andrea Cassarà e Damiano Rosatelli. Proprio il successo delle azzurre della sciabola è la conferma di un gruppo fantastico, attualmente al numero uno del ranking mondiale e che ha saputo crescere di anno in anno. Un grande quartetto (Irene Vecchi, Rossella ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : la conferma vincente delle sciabolatrici azzurre. Prima volta sul podio per Damiano Rosatelli : Si è chiuso un fine settimana molto ricco per la Scherma italiana, che ha raccolto la vittoria ad Atene delle sciabolatrici e poi il doppio podio nel Grand Prix di fioretto ad Anaheim di Andrea Cassarà e Damiano Rosatelli. Proprio il successo delle azzurre della sciabola è la conferma di un gruppo fantastico, attualmente al numero uno del ranking mondiale e che ha saputo crescere di anno in anno. Un grande quartetto (Irene Vecchi, Rossella ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : Cassarà secondo e Rosatelli terzo ad Anaheim. Fiorettiste ai piedi del podio : L’Italia sfiora la vittoria nel Grand Prix di fioretto ad Anaheim. Sulle pedane americane è il padrone di casa Race Imboden a salire sul gradino più alto del podio, con lo statunitense che ha sconfitto in finale Andrea Cassarà ed in precedenza aveva interrotto in semifinale il cammino di Damiano Rosatelli. Entrambi finiti ko con il punteggio di 15-10. Un secondo ed un terzo posto, dunque, per la squadra maschile in un Grand Prix ...

Scherma - Coppa del Mondo Atene 2018 : l’Italia trionfa nella gara a squadre della sciabola! Dominio totale delle azzurre : Dopo una prova individuale sottotono, le sciabolatrici azzurre si rifanno alla grande nella gara a squadre e conquistano il successo sulle pedane di Atene. l’Italia, campionessa del Mondo ed europea in carica, centra così il secondo successo stagionale nella Coppa del Mondo di sciabola femminile, dopo quello di Sint Niklaas, e si conferma numero uno del ranking. Il quartetto formato da Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Loreta Gulotta e Martina ...

Scherma - Coppa del Mondo Atene 2018 : successo della rumena Bianca Pascu. Azzurre deludenti - nessuna supera gli ottavi : Delusione azzurra nella gara individuale della Coppa del Mondo di sciabola femminile. Sulle pedane di Atene infatti nessuna italiana riesce a superare gli ottavi di finale, dove si ferma Rossella Gregorio, il cui nono posto è quindi il miglior piazzamento delle nostre atlete. Primo successo in Coppa del Mondo per la rumena Bianca Pascu, grande sorpresa odierna, che dopo aver superato la campionessa del Mondo, l’ucraina Olga Kharlan, per 15-13 e ...

Scherma - Coppa del Mondo Atene 2018 : successo della rumena Bianca Pascu. Azzurre deludenti - nessuna supera gli ottavi : Delusione azzurra nella gara individuale della Coppa del Mondo di sciabola femminile. Sulle pedane di Atene infatti nessuna italiana riesce a superare gli ottavi di finale, dove si ferma Rossella Gregorio, il cui nono posto è quindi il miglior piazzamento delle nostre atlete. Primo successo in Coppa del Mondo per la rumena Bianca Pascu, grande sorpresa odierna, che dopo aver superato la campionessa del Mondo, l’ucraina Olga Kharlan, per 15-13 e ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : il fioretto protagonista negli Stati Uniti - ma Arianna Errigo riparte da Atene con la sciabola : Sarà un fine settimana molto ricco per la Coppa del Mondo di Scherma. Ad Anaheim va in scena il secondo Grand Prix stagionale di fioretto, mentre ad Atene saranno protagoniste le sciabolatrici. Trasferta americana, dunque, per gli azzurri e le azzurre del fioretto. In campo maschile i padroni di casa statunitensi sono i grandi favoriti, con Alexander Massialas che si è imposto nel primo Grand Prix della stagione a Torino. Tra i candidati al ...

Fa tappa a Pisa la Coppa del Mondo di Scherma paralimpica : attesi atleti da 22 Nazioni : Le fasi finali di ciascuna gara saranno trasmesse in live streaming. Tra i main sponsor l'azienda Pisana di telecomunicazioni Devitalia . Gli atleti italiani convocati per la gara Pisana sono Matteo ...