Satya Nadella | CEO di Microsoft | | ”Windows 10 Mobile non è morto | in arrivo novità in

Satya Nadella : ” Xbox Live rappresenta l’unificazione tra Xbox One e Windows 10? : Con il programma Xbox Play Anywhere e la disponibilità delle esclusive console anche su PC, Microsoft ha voluto definire in questi anni la sua nuova strategia. A ribadirlo nuovamente è Satya Nadella, l’amministratore delegato di Microsoft, che, durante una conferenza a San Francisco, ha dichiarato di essere soddisfatto del comparto gaming della società costituito non solo da Xbox One ma anche da Windows 10. Unire le due piattaforme resta ...

Satya Nadella parla del rapporto che lega Xbox One e PC : Il CEO di Microsoft torna protagonista con interessanti dichiarazioni rilasciate in occasione della Morgan Stanley Technology Media & Telecom Conference di San Francisco. Dopo le parole spese riguardo l'andamento di Xbox One X, questa volta Nadella si focalizza su un altro argomento molto importante per la compagnia, ovvero il rapporto che lega Xbox One e PC.Come riporta Dualshockers, innanzitutto secondo il CEO di Microsoft, le due ...

Un uomo chiede 600 milioni di dollari a Microsoft e a Satya Nadella per colpa di Windows 10 : Un uomo di Albuquerque, nel New Mexico, ha negli scorsi giorni citato in giudizio Microsoft – e il CEO Satya Nadella per qualche strano motivo – chiedendo dei danni pari a 600 milioni di dollari. Si, avete capito bene: 600 milioni di dollari. L’uomo in questione si chiama Frank Dickman e, stando a quanto detto dal suo legale, i problemi sono sorti quando il suo laptop ASUS 54L è stato aggiornato a Windows 10. Il dispositivo è ...

Cortana : Microsoft ci crede - parola di Satya Nadella : Con l’annuncio dell’arrivo di Amazon Alexa su diversi dispositivi Windows 10, in molti hanno cominciato a prevedere che, in questo modo, Cortana perderà realmente una buona fetta di utenti. Il CEO del Colosso di Redmond, Satya Nadella, non è comunque preoccupato e, in generale, si mostra davvero molto positivo e ottimista sul presente ma soprattutto sul futuro del suo assistente vocale. Ecco perché stiamo lavorando con Alexa, e lo ...