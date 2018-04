Sassi sulle auto | chi si ferma picchiato a bastonate | arrestati ragazzini tra 10 e 16 anni

Giappone - eruzione vulcanica causa pioggia di Sassi e una valanga sulle piste : un morto e 16 feriti : Il risveglio del vulcano Kusatsu-Shirane in Giappone ha causato la fuoriuscita di cenere, grandi massi di lava e una valanga che ha investito il vicino resort sciistico. Un soldato che al momento dell’eruzione era impegnato in un allenamento di sci è morto: secondo una prima ricostruzione, è stato colpito dalla pioggia di sassi fuoriuscita dal vulcano. Almeno altre 16 persone sono rimaste ferite . L’eruzione è avvenuta alle 9:59 locali (1:59 in ...