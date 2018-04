San Pietro blindata per messa del Papa

: #PapaFrancesco celebra la Veglia Pasquale in San Pietro. La sua omelia incentrata sull’annuncio della Risurrezione… - vaticannews_it : #PapaFrancesco celebra la Veglia Pasquale in San Pietro. La sua omelia incentrata sull’annuncio della Risurrezione… - vaticannews_it : Immagini dalla Basilica di San Pietro dove #PapaFrancesco sta celebrando la Veglia Pasquale nella Notte Santa. Segu… - Rvaticanaitalia : #Pasqua In San Pietro suonano le campane al canto del Gloria. Cristo è risorto nella gioia pasquale. Gloria a Dio n… -

"La nostra fede nasce il mattino di Pasqua: Gesù è vivo! Questa esperienza è il nocciolo delggio cristiano". E' quanto scriveFrancesco in un tweet. Piazza San'sorvegliata speciale' oggi per ladi Pasqua celebrata dal, cui seguirà la benedizione 'Urbi et Orbi'. I controlli saranno attuati attraverso due cerchi concentrici di verifiche attorno alla piazza. Sette i varchi d'accesso all'area.(Di domenica 1 aprile 2018)