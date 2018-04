Salvini | “Ora non ci sono i numeri per governare | bisogna capire se il M5s fa sul serio”

Lega - Salvini fa festa in Calabria tra rosari e supporter in felpa verde : “Ora si occupi di immigrati e difenda valori cristiani” : Un bagno di folla ieri, sabato 17 aprile, per Matteo Salvini in Calabria, dove è stato eletto senatore. Prima centinaia di persone a Lamezia Terme, poi quasi un migliaio a Rosarno per il leader del Carroccio. Persone vestite di verde e con la bandiera della Serenissima Repubblica di Venezia: tutti accorsi per stringere la mano a Salvini o fare un selfie con lui. C’è chi addirittura ha una foto di Salvini vicino al cuore. “Non è che un calabrese ...

MATTARELLA - “ORA SENSO DI RESPONSABILITÀ”/ Appello del Quirinale : Salvini - “ha ragione - prima viene il Paese” : MATTARELLA: “ORA responsabilità, prima viene il Paese”. Appello alle forze politiche: “Si pensi ai cittadini”. Le ultime notizie sul discorso del presidente e la reazione di Salvini(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 17:35:00 GMT)

Appello di Mattarella : “Ora responsabilità” | Salvini : no alleanze ma intese su programma : Appello di Mattarella: “Ora responsabilità” | Salvini: no alleanze ma intese su programma Il Parlamento deve collocare al centro della sua azione “l’interesse generale del Paese”, così il capo dello Stato in occasione della Giornata internazionale della donna. Intanto il leader della Lega si dice pronto a chiedere appoggio alle Camere Continua a leggere L'articolo Appello di Mattarella: “Ora ...

Chi è Toni Iwobi - eletto con la Lega/ Matteo Salvini e il primo senatore di colore : “ora Governo” : Toni Iwobi, neo-senatore eletto nelle file della Lega, è il primo parlamentare di colore nella storia del Carroccio: da anni è il responsabile dell'immigrazione nel partito di Matteo Salvini(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 17:45:00 GMT)