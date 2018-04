agi

: News: (Salvini e l'eterno addio alla sigaretta) pubblicata su Informazione 24 - - 24Reporter24 : News: (Salvini e l'eterno addio alla sigaretta) pubblicata su Informazione 24 - - Francesco2990 : RT @carrara_67: E se verrà concessa, li seppellisce entrambi!!! L’eterno ritorno di Berlusconi: chiesta la riabilitazione, Di Maio e Sal… - ClaudiaBriosch6 : RT @carrara_67: E se verrà concessa, li seppellisce entrambi!!! L’eterno ritorno di Berlusconi: chiesta la riabilitazione, Di Maio e Sal… -

(Di domenica 1 aprile 2018) Il fumo e Matteo. Il segretario leghista venerdì ha annunciato che proverà a smettere di fumare come regalo per il figlio Federico, che martedì compira' 15 anni. "Lui e la Mirta, che ha cinque anni, mi dicono 'Papà basta con 'sta puzza di sigarette, ti fai del male, quand'è che smetti? Non è facile in periodi come questi di litigi, incontri, telefonate e trattative. Se uno è nervosetto e stanco lase la accende", si è sfogato coi suoi fan, in diretta Facebook. In realtà, come tanti altri fumatori, il capo del partito di via Bellerio ha detto '' più volte. L'ultima volta è successo all'indomani dei ballottaggi delle amministrative del 2016. "Lunedì 20 giugno, ...