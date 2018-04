Salvavita in auto diventa obbligatorio

Nelle auto un nuovo obbligo - il pulsante Salvavita . Ce lo chiede l'Europa : Da oggi, primo aprile, su tutte le vetture di nuova omologazione dovrà obbligatoriamente essere installato un piccolo aggeggio che potrebbe salvarvi la vita. Si tratta di eCall, sistema salvavita voluto dall'Unione europea. Il dispositivo, dal costo compreso tra i 100 e i 200 euro, è in grado di mettersi in contatto auto maticamente con il 112, consentendo di localizzare l' auto e avviare (se l'autista è in grado di parlare) ...

eCall - cos’è il Salvavita obbligatorio sulle auto nuove : Dal 31 marzo tutti i nuovi modelli di auto presentati dai costruttori devono essere dotati di un sistema eCall, cioè un servizio che in caso di incidente contatta automaticamente un numero di emergenza. In teoria dovrebbe ridurre i tempi di soccorso. È frutto di una deliberazione Ue del 2015 che entra in vigore solo ora per dare tempo alle case automobilistiche di adeguarsi: non interesserà le auto di modelli già presentati che vengono ...