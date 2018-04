Salah | un milione di voti in Egitto per l' eroe calcistico della nazione

Salah for president : un milione di voti alle elezioni presidenziali in Egitto per l'ex romanista : Il 5% degli elettori ha scritto il nome dell'attaccante del Liverpool - nonostante non fosse candidato - sulla scheda elettorale

Lo strano caso delle elezioni in Egitto : "Un milione di voti per Salah" : Dalle urne è uscito un risultato inatteso: non che sia mai stata in dubbio la vittoria di al Sisi, padre padrone dell'Egitto di oggi. Ma il calcio dimostra ancora una volta di essere molto più di uno sport: un...

Incredibile Salah : un milione di voti alle elezioni presidenziali egiziane - meglio dello sfidante di Al-Sisi : Non è la prima volta, che per goliardia o altro compaiano i nomi dei calciatori sulle schede elettorali. Ma ciò che è successo in Egitto, dove si sono svolte le elezioni presidenziali, è probabilmente ...

Egitto - Salah prende un milione di voti alle presidenziali : Un milione di votiper il calciatore del Liverpool Mohamed Salah. Per il pallone d'oro? No. Per la scarpa d'oro allora. Nemmeno. Bensì per le elezioni presidenziali in Egitto. Di certo non sarà presidente, ma sicuramente è il vincitore morale.Eroe nazionaleMoussa Mustafa Moussa o Abdul Fattah al Sisi? Di fronte alle due caselle dei candidati è apparsa un terzo riquadro disegnato da un milione di egiziani il presidente sarebbe dovuto essere ...