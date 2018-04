Rugby | Champions Cup 2018 | il derby francese va al Racing 92 | con gli Scarlets passano

Rugby : i migliori italiani nell’ultima giornata di Champions Cup e Challenge Cup. Bene la mediana della nazionale : Ultima giornata per quanto riguarda i gironi preliminari delle Coppe Europee di Rugby nel week-end. Benetton Treviso e Zebre sono state impegnate rispettivamente in Champions Cup e Challenge Cup, con la squadra guidata da Michael Bradley che si è imposta (per la prima volta stagionale nella manifestazione) in casa con l’Agen. Andiamo a rivivere questo turno con i migliori azzurri in campo. Carlo Canna: ancora performance di sostanza per ...

Rugby - Champions Cup 2018 : Treviso-Bath 28-47. Benetton senza vittorie nel torneo continentale : Difese allegre e festival di punti nell’ultima giornata della Champions Cup di Rugby: Treviso perde tra le mura amiche contro il Bath per 28-47 e chiude così il massimo torneo continentale senza alcuna vittoria. Quattro mete per i padroni di casa, che proprio al minuto 80 acciuffano il punto di bonus offensivo, sette per gli ospiti, che raccolgono però un’inutile successo: nell’altra sfida del girone gli Scarlets battono Tolone ...