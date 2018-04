Roma corre | c' è anche Cinecittà World Run

Pompei - percorre contRomano strada che porta a santuario su auto rubata. Giudice : “Evoca episodi di attentati terroristici” : Evoca “episodi di attentati terroristici” quanto avvenuto lunedì scorso a Pompei, dove un algerino ha percorso contromano, su un’auto rubata, una strada nei pressi del santuario. È quanto scrive il Giudice monocratico di Torre Annunziata (Napoli), nella sentenza di condanna nei confronti di Othman Jridi, 21 anni, giudicato martedì per direttissima. Nella sentenza – riferiscono alcuni organi di stampa – il magistrato ha ...

Formula E - GP Roma 2018 : quando si corre? Data - programma - orari e tv : gara spettacolo all’ombra del Colosseo! : Domenica 14 aprile sarà un grande giorno per la Città di Roma che ospiterà il primo Gran Premio automobilistico della propria storia millenaria. Non sarà la Formula Uno come voleva Bernie Ecclestone ma sarà la Formula E, il Circus riservato alle vetture con propulsori green ed ecologici, senza consumi di carburante. Sarà un vero e proprio spettacolo su un tracciato di 2,84 chilometri realizzato nei pressi dell’EUR. Si correrà tra le meraviglie ...

Maratona di Roma - saranno 14000 i runners che correranno nella Capitale : Come abbiamo detto sarà una giornata di sport ma anche di solidarietà, grazie alle tantissime iniziative che caratterizzeranno sia il giorno della manifestazione, che le giornate precedenti, a ...

Ora Legale - ecco come affrontarla : no all’inquinamento elettRomagnetico e allo sport serale - sì ad alimentazione corretta e buona idratazione : Le lancette si spostano in avanti e se per molti questa notizia coincide con il piacevole arrivo della stagione più mite dell’anno, per molti altri è sinonimo di fatica e disturbi fisici. MioDottore – piattaforma leader al mondo specializzata nella prenotazione online di visite mediche e parte del gruppo DocPlanner – ha coinvolto una sua esperta, la dottoressa Silvia Cocci Grifoni, neurologo e omeopata di Ascoli Piceno per supportare gli ...

Calcio quotato - corre solo l'A.S. Roma : Teleborsa, - Pioggia di acquisti sui titoli dell' A.S. Roma , unica società del Calcio quotata a mostrare sensibili rialzi. Il club giallorosso sta guadagnando a Piazza Affari il 3,39% a 0,579 euro ...

Il Torino corre verso la Roma - ma Mazzarri è in ansia per Niang : Torino - Ripresa della preparazione per il Torino al ' Filadelfia ' con una sessione mattutina in vista dell'anticipo di campionato in trasferta contro la Roma - risorta nel match vinto 4-2 al ' San ...

Roma - Alisson da applausi : Nainggolan corre per due : dal nostro inviato NAPOLI Sacrificio e tecnica. Il trionfo di una squadra che si sta ritrovando. Alisson 7,5 Una notte all'improvviso, quattro parate strepitose su Insigne. Ma dove è la notizia? ...

Lo SCIROCCO scorre sul BURIAN ed è un DELIRIO di NEVE : Torino - Livorno - Roma - Napoli - persino Cosenza. E’ una notte con “50 sfumature di bianco” : L’Italia sta vivendo una notte con “50 sfumature di bianco”: l’arrivo dello SCIROCCO, che soffia già impetuoso facendo aumentare sensibilmente le temperature dopo il gelido BURIAN dei giorni scorsi, sta facendo scorrere masse d’aria caldo-umide cariche di precipitazioni su un cuscinetto freddo persistente ai bassi strati, determinando forti nevicate su gran parte del Paese. Nevica su tutto il Nord/Ovest, tra ...

Pallotta - una relazione sulla Roma - le sue banche dati e sulla radio ufficiale per 'combattere' la concorrenza : Il presidente della Roma, Jim Pallotta, è stato ospiti della Sloan Sports Analytics Conference, tenutasi a Boston. Pallotta ha preso parte alla conferenza dal titolo 'The Beautiful Game's Global Reach'...

Autonomia : Pd veneto - l'Emilia Romagna corre verso la firma - Veneto faccia lo stesso : Venezia, 13 feb. (AdnKronos) - “L'approvazione di ieri della risoluzione da parte del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna, senza alcun voto contrario - anche la Lega si è astenuta- apre una nuova fase del regionalismo italiano. Il presidente Stefano Bonaccini si è fatto dare un mandato chiaro in

Il 'contatore del debito pubblico' nelle stazioni di Milano e Roma scorre inesorabile : Fino alla conclusione della campagna elettorale, un "contatore del debito pubblico" sarà presente sui Maxi-Led delle stazioni di Milano Centrale, Roma Termini e Roma Tiburtina. Con 855 passaggi al ...

