Rievocazione nazista a Cologno Monzese patrocinata dal Comune leghista | Facciamo

(Di domenica 1 aprile 2018) "Abbiamo dato un taglio culturale all'iniziativa, le polemiche sono strumentali". Ribatte così il sindacodiAngelo Rocchi a chi condanna l'idea di una riedizione di un campo di guerra tedesco "per rievocare e conoscere la vita di un reparto di fanteria nelladi fine Guerra, nelle settimane precedenti la Liberazione d'Italia". La riedizione nel cortile esterno di Villa Casati infatti si terrà il 21 e 22 aprile, pochi giorni prima la festa della Liberazione. Un evento organizzato - come si legge nella locandina - dal gruppo '36 Fusilier Kompanie', associazione specializzata nelle rievocazioni storiche delle attività dei militari nazisti, edala guida."Sono saltati tutti i limiti" commenta sulla sua pagina Facebook il deputato del Pd Emanuele Fiano. "Per salutare la liberazione, ildi...