Reporter turca capo stampa estera Italia

ansa

(Di domenica 1 aprile 2018) ANSA, - ROMA, 1 APR - In un momento particolarmente buio per il mondo dei media in Turchia, la corrispondentea Roma per l'agenzia Dogan, Esma Cakir, 38 anni, è stata nominata presidente dell'Associazione dellainche raggruppa 54 Paesi ...