Real | Zidane | ' Momento positivo ma con la Juventus sarà dura'

Il Real pensa alla Juve : Zidane esclude Ronaldo : Zinedine Zidane ha la testa alla Juventus e, fra i convocati per la sfida di domani nelle Canarie contro il Las Palmas, non ha inserito Cristiano Ronaldo, che rimarrà dunque a casa ad allenarsi, ...

Zidane lascia a casa mezzo Real : a Las Palmas senza Ronaldo e altri cinque big : TORINO - Se la Juventus di Massimiliano Allegri non può mollare un centimetro nella lotta scudetto con il Napoli ed è attesa dalla difficile sfida all' Allianz Stadium contro il Milan del grande ex ...

Zidane : 'Vorrei continuare ad allenare il Real Madrid a lungo' : La partita contro il Las Palmas separa il Real Madrid di Zinedine Zidane dal prossimo impegno in programma contro la Juventus in Champions League. I Blancos scenderanno in campo domani con tante ...

Zidane : 'Voglio continuare con il Real Madrid' : Amore Real. È quello che Zinedine Zidane sente per il club merengue col quale vorrebbe continuare una storia iniziata a fine 2016. 'Sì, mi piacerebbe continuare al Real Madrid - confida in conferenza ...

Juventus-Real Madrid - la decisione di Zidane su Cristiano Ronaldo : Si avvicina l’andata degli ottavi di finale di Champions League in campo Juventus e Real Madrid in una gara fondamentale per il proseguo della competizione, la squadra di Allegri è reduce dal successo contro il Tottenham che ha portato grande entusiasmo dopo la prestazione non convincente dell’andata. Adesso un osso durissimo, di fronte i campioni in carica ma il Real Madrid ha dimostrato alcuni limiti. Nel frattempo arriva una ...

Real Madrid - Navas vuole restare - Zidane lo difende : Le voci sui nuovi arrivi nella 'Casa blancà non sembrano disturbalo più di tanto. Keylor Navas non molla e, dal ritiro del Costarica, parla del proprio futuro fra i pali del Real Madrid dove, dalla ...

Real Madrid - Zidane dà il via libera per Lewandowski : Robert Lewandowski è il primo nome sulla lista di Florentino Perez per rafforzare l’attacco del Real Madrid la prossima stagione. Secondo ‘AS’, Zinedine Zidane ha dato il via libera all’operazione e il club blancos ha gia’ raggiunto un accordo con l’agente del giocatore, il procuratore israeliano Pini Zahavi. L’attaccante del Bayern festeggia 30 anni il 21 agosto ed e’ un ‘vecchio’ ...

Real - Zidane guarda avanti : “Avrei evitato la Juve” : Real, Zidane guarda avanti: “Avrei evitato la Juve” C’è il match con il Girona da affrontare, ma nell’ambiente Real si pensa già alla doppia sfida con la Juventus. “La vedo forte, come l’anno scorso, è una squadra competitiva, sarà difficileì”. Continua a leggere L'articolo Real, Zidane guarda avanti: “Avrei evitato la Juve” proviene da NewsGo.

AVVERSARIA JUVENTUS E' Real MADRID/ Quarti Champions League : i bianconeri ritrovano Zidane dopo la finale 2017 : AVVERSARIA JUVENTUS è il REAL MADRID, sorteggio Quarti Champions League. Al prossimo turno si replicherà la finale 2016-2017 della prima coppa in Europa.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 12:22:00 GMT)

PSG-Real Madrid - Zidane : 'Astori? Che tragedia. Penso alla famiglia e alla figlia' : Vittoria all'andata per 3-1 al Santiago Bernabeu, vittoria anche al ritorno per 2-1 al Parco dei Principi. Il Real Madrid supera l'ostacolo Paris Saint Germain e si conferma infallibile in Champions ...

Psg-Real Madrid - l’allenatore Zidane presenta così la partita di Champions [VIDEO] : Si avvicina la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, match fondamentale per Psg e Real Madrid che hanno intenzione di superare il turno e raggiungere i quarti. Nei rispettivi campionati percorsi opposti con il club francese che da diverso tempo ha ipotecato la vittoria finale mentre gli spagnoli sono in difficoltà e nettamente indietro. Ma in Champions League è tutta un’altra storia, la squadra di Zidane ...

Real Madrid - Zidane 'Ci sarà da soffrire ma siamo pronti' : PARIGI - 'Ci sarà da soffrire, ma siamo pronti'. Zinedine Zidane avvisa il PSG alla vigilia dell'attesissima e delicata sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. 'siamo abituati ad ...

Real Madrid - Zidane : 'Pronti per fare una grande partita' : I campioni d'Europa e del mondo in carica partono con il vantaggio del 3-1 dell'andata e in più nel Psg mancherà Neymar: il Real parte quindi favorito? 'L'assenza di Neymar per noi non fa differenza -...