Ragazzo di 28 anni si impicca in casa nel giorno di Pasqua

Ragazzo di 18 anni investito e ucciso dall’auto pirata guidata da una sua coetanea : Ihab Abouel Seoud, 18enne veneto, è morto dopo essere stato investito da un'auto mentre era in sella ala sua bici e si apprestava a tornare a casa.Continua a leggere

Operai morti a Livorno. Lorenzo - 25 anni - aveva scelto il lavoro del padre : “Un Ragazzo serio” : Lorenzo Mazzoni aveva compiuto da poco 25 anni e aveva una fidanzata che è stata la prima ad arrivare sul luogo della tragedia. Amante dei tatuaggi e appassionato di calcio, i colleghi lo descrivono come un ragazzo serio, scrupoloso, che conosceva bene le regole della sicurezza.Continua a leggere

Incidente frontale in galleria : morto un Ragazzo di 19 anni : Incidente in galleria in provincia di Brescia. E questa volta lo schianto, avvenuto all'alba lungo la Strada Provinciale 11 in territorio di Iseo nell'omonima galleria, ha causato una...

Bologna : Ragazzo di 16 anni si suicida gettandosi dal balcone. Non escluso il bullismo : Il giovane si è tolto la vita giovedì buttandosi dal settimo piano del palazzo in cui viveva, alla periferia di Bologna.Continua a leggere

Stephon Clark - il video choc del Ragazzo nero di 22 anni ucciso per errore dalla polizia : Una circostanza che ha indotto gli abitanti di Sacramento , in California, , dove è avvenuto il fatto, a scendere in strada per protestare, bloccando l'autostrada e il palazzetto dello sport dove era ...

Meningite - allarme a Cagliari : "C'è un focolaio - evitate i locali affollati". Grave un Ragazzo di 19 anni : Dopo il caso di Giovanni Mandas, un altro giovane colpito dalla Meningite: accade a Gesico, in provincia di Cagliari, dove un ragazzo di 19 anni è ricoverato in gravi condizioni nel...

Estrae un coltello e lo rapina in strada - choc per un Ragazzo di 20 anni : Firenze, 18 marzo 2018 - rapinato in strada nel centro di Firenze da un uomo che gli ha mostrato un coltello e portato via il telefono cellulare, per poi darsi alla fuga. È successo questa mattina ...

Pedone travolto e ucciso da auto : alla guida un Ragazzo di 26 anni : Un uomo è stato investito e ucciso da un'auto ieri sera alla periferia di Roma, in via di Tor Bella Monaca, uno stradone considerato dai residenti molto pericoloso. alla guida della macchina un ...

Sanremo - picchiava la madre e la teneva al guinzaglio. Arrestato Ragazzo di 21 anni : I poliziotti di Imperia hanno Arrestato il giovane sanremese di 21 anni con l'accusa di aver segregato e maltrattato la propria madre per ben otto anni

Taranto - un Ragazzo di 27 anni confessa l'omicidio di un anziano : Un muratore di 27 anni, Cosimo Casone, è stato sottoposto a fermo dai carabinieri di Taranto per l'omicidio di Mario D'Amato, di 83 anni, idraulico in pensione, trovato morto nel pomeriggio di domenica all'interno del suo appartamento al quarto piano di uno di via Diego Peluso.L'operaio si è costituito presso il comando provinciale dei carabinieri, riferendo di aver ucciso l'anziano la sera precedente dopo un diverbio per una ...

Viterbo - esplosione in appartamento : muore Ragazzo di 26 anni - grave la compagna. Ipotesi fuga di gas : Un ragazzo di 26 anni è morto nella notte a causa di un’esplosione avvenuta nell’appartamento dove viveva con la compagna a Montalto di Castro, in provincia di Viterbo. La ragazza è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Sant’Eugenio di Roma per le ustioni riportate. Non si conoscono ancora le cause dello scoppio ma, tra le Ipotesi, quella più probabile è che si sia trattato di una fuga di gas. Sul posto sono ...

Napoli - Arturo accoltellato in strada senza motivo : arrestato il secondo Ragazzo - ha 16 anni : Per l'aggressione ad Arturo, il ragazzo di 17 anni accoltellato lo scorso 18 dicembre, in via Foria, a Napoli, la polizia di Napoli ha arrestato un 16enne con l'accusa di tentato omicidio Il...

“Meriti di morire”. Sedici anni e la sua vita è un incubo. Colpito da un brutto male - lotta con tutte le sue forze - ma quello che gli capita è atroce e inaccettabile. La reazione del Ragazzo a tanto orrore è incredibile e coraggiosa : A Sedici anni ogni ragazzo dovrebbe avere una vita serena, fatta di piccole e grandi gioie quotidiane. Ma ci sono casi, purtroppo, in cui non è così. Casi in cui tutto va a rotoli e la vita di un’intera famiglia viene stravolta. Hunter Brady, sfortunatamente, sta vivendo proprio una situazione di questo genere, dal momento che una brutta malattia ha sconvolto la sua esistenza. Ad aggravare questa penosa situazione, ci si sono messi ...