Ragazze di ieri | l' ultimo romanzo di Elena Accati presentato a Biella

Firenze - domande choc a Ragazze che accusano i carabinieri di stupro : Firenze, domande choc a ragazze che accusano i carabinieri di stupro Interrogate per 12 ore le studentesse Usa che hanno denunciato la violenza sessuale . Corriere della Sera riporta stralci dell’interrogatorio di settembre, interrotto più volte dal giudice per frasi non appropriate: "domande sadiche, non torno indietro di 50 ...