Lucernate - Ragazza trovata morta in un parco : vicino al corpo alcolici e medicinali : Una ragazza dall'età apparente tra i 20 e i 30 anni, in corso di identificazione, è stata trovata morta in un'area verde a Lucernate, nel Milanese. Secondo i primi accertamenti non vi sarebbero segni ...

Ragazza pakistana trovata morta - fermato il padre : Il muratore di 43 anni era già stato denunciato per maltrattamenti in famiglia, la Ragazza avrebbe dovuto testimoniare contro di lui - Una Ragazza pakistana di 19 anni è stata trovata morta ieri notte ...

Macerata - trovata morta una Ragazza 19enne : fermato il padre - : Il decesso era stato segnalato come conseguenza di un incidente stradale, ma dopo i primi rilievi l'uomo è stato fermato per omicidio preterintenzionale

Firenze - Ragazza trovata in fin di vita in un parco a ottobre : arrestato un 21enne : Firenze, ragazza trovata in fin di vita in un parco a ottobre: arrestato un 21enne Al giovane vengono contestati i reati di rapina e tentato omicidio Continua a leggere L'articolo Firenze, ragazza trovata in fin di vita in un parco a ottobre: arrestato un 21enne sembra essere il primo su NewsGo.

Lumezzane - Ragazza di 26 anni trovata morta in casa dalla madre : Claudia Fusi, una ragazza di appena 26 anni, è stata trovata senza vita nel suo letto. Il dramma a Lumezzane, nel Bresciano. A fare la drammatica scoperta è stata la madre della giovane. ...

Ragazza di 20 anni trovata morta in casa a Milano - sospetti su un amico tramviere : «Ho fatto un guaio grosso» : Giallo a Milano. Il cadavere di una Ragazza di 19 anni, Jessica Valentina Faoro, è stato trovato nel proprio appartamento di via Brioschi. La giovane è stata uccisa a...

Cade l'auto in un burrone : trovata morta giovane Ragazza di soli venti anni Video : Un altro terribile incidente stradale [Video] si è consumato in queste ultime ore sulle carreggiate italiane, precisamente in provincia di Messina. A perdere la vita in questa tristissima occasione è stata una #ragazza di soli venti anni il cui nome era Chiara Foti Randazzese. La giovane si trovava a bordo della macchina condotta dal fidanzato, di un anno circa più grande di lei. Assieme a loro due c'era anche la sorella della vittima, una ...