Raffaele Cantone alle pulizie pasquali | Subito la legge per sapere chi paga i

(Di domenica 1 aprile 2018) Nell'ultima campagna elettorale "gli impegni economici dei partiti sono stati ridotti, ma è comunque importantechi hato chi e perché, in parte lo sapremo grazie ai bilanci dei partiti ma non basta. Avevo auspicato sia che ci fosse trasparenza volontaria sia che venissero messi nei programmi dei partiti due interventi a costo zero: interventi sulle lobby e riforma della disciplina delle fondazioni. Spero il nuovo Parlamento se ne occuperà". Così, presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, in un'intervista al Fatto Quotidiano."La funzione della trasparenza è far emergere gli eventuali conflitti di interessi e poter comprendere eventuali provvedimenti sospetti che poi saranno oggetto di valutazione della politica. Per questo oltre alla riforma dei requisiti di trasparenza per partiti e fondazioni serve anche ...