Questo nostro amore 80 | da domenica 1 aprile su Rai 1

Vola Questo nostro amore 80 con i gemelli messinesi Vita : Buon debutto ieri in prima serata su Rai1 per Questo nostro amore 80, terza stagione della saga con Neri Marcorè e Anna Valle, che con 3 milioni 483 mila spettatori e il 15.9% si è aggiudicata il ...

Ascolti TV - 1 aprile 2018 : Questo nostro amore 80 debutta col 15 - 9% di share : Ascolti tv domenica 1 aprile 2018: ieri sera Questo nostro amore 80 visto da… Domenica 1 aprile 2018 serata di Pasqua e di fiction: ma come sono andati gli Ascolti tv? Ieri sera su Rai1 la prima puntata di Questo nostro amore 80 (con Anna Valle e Neri Marcoré) è stata vista da una media […] L'articolo Ascolti TV, 1 aprile 2018: Questo nostro amore 80 debutta col 15,9% di share proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Domenica 1 Aprile 2018. Questo nostro Amore non entusiasma (15.9%) - Furore 10.1%. SWAT 8.4%. Floppa Mina (10.9%) : Questo Nostro Amore 80 Nella serata di Pasqua su Rai1 il debutto di Questo Nostro Amore 80 ha conquistato 3.483.000 spettatori pari al 15.9% di share (qui gli Ascolti del debutto di 4 anni fa). Su Canale 5 la fiction in prima tv Furore – Capitolo Secondo ha raccolto davanti al video 2.261.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai2 la serie in prima visione S.W.A.T ha catturato l’attenzione di 1.866.000 spettatori (8.4%). Su Italia 1 ...

Ascolti TV | Domenica 1 Aprile 2018. Questo nostro Amore non infiamma (15.9%) - Furore 10.1% : Questo Nostro Amore 80 Nella serata di Pasqua su Rai1 il debutto di Questo Nostro Amore 80 ha conquistato 3.483.000 spettatori pari al 15.9% di share (qui gli Ascolti del debutto di 4 anni fa). Su Canale 5 la fiction in prima tv Furore – Capitolo Secondo ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai2 la serie in prima visione S.W.A.T ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Italia 1 Top Gun ha ...

Ascolti tv ieri - Questo nostro amore 80 vs Furore | Auditel 1 aprile 2018 : Buona Pasquetta a tutti! Scopriamo assieme quali sono stati i risultati degli Ascolti tv del primo aprile e vediamo quale, tra i principali canali del digitale terrestre, avrà avuto la meglio. Avrà vinto Rai 1 con ‘Questo nostro amore 80‘ o la serie TV ‘Furore‘ trasmessa da canale 5? Ecco a voi tutti i dati Auditel di ieri, 1 aprile 2018. Ascolti tv ieri, 1 aprile 2018 RAI 1. Un amore dolce ma complicato quello in onda ...

'Questo nostro amore 80' : trama del terzo episodio di martedì 3 aprile 2018 Video : Nuovo spazio dedicato alla terza stagione di #questo nostro amore 80, la fiction che ha come protagonisti [Video] principali gli attori Anna Valle e Neri Marcorè. Cosa accadra' nella terza puntata che verra' trasmessa martedì 3 aprile 2018 in prima serata su Rai Uno? Per scoprire tutte le anticipazioni vi invitiamo di leggere l'intero articolo. Fortunato conosce Caterina, Marchisio vittima di un attentato Vittorio decidera' inaspettatamente di ...

Questo nostro amore 80 conquista tutti e torna il 3 aprile : Anna è pronta a fuggire negli USA? : Questo nostro amore 80 è finalmente tornato in onda con quella che possiamo definire la terza stagione della serie con Anna Valle e Neri Marcorè. Passano gli anni ma l'emozione di rivedere Anna e Vittorio insieme, almeno per un attimo, ha travolto il pubblico. Proprio quando lei, dopo qualche mese, sembrava pronta a ripartire insieme a lui, Salvatore comunica all'amico di aver visto la sua segretaria/amante incinta. L'incontro-scontro tra i ...

Questo nostro amore 80 - 3/ Recensione e anticipazioni 3 Aprile 2018 : ritorno al passato : Questo nostro amore 80, terza stagione: nella prossima puntata del 3 Aprile vedremo Anna parte con Ettore per gli Stati Uniti. anticipazioni e commento prima puntata.(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 07:00:00 GMT)

Questo nostro amore 80... voglia di calma : Le famiglie Costa-Ferraris e Strano fanno un salto di dieci anni e si ritrovano nella decade delle tv private e delle rivoluzioni pop: Questo nostro amore 80, terza stagione della serie tv di Rai Fiction e Paypermoon Italia, debutta questa sera, 1° aprile 2018, alle 21:25 su Raiuno, con la prima di sei puntate.Questo nostro amore 80, la recensione E' la fiction che ti aspettavi dalla Rai, Questo nostro amore 80. Non è un caso che sia ...

Questo nostro AMORE 80 - 3/ Anticipazioni seconda puntata e diretta prima : la famiglia si riunisce : QUESTO NOSTRO AMORE 80, le Anticipazioni: Anna non prende bene l'annuncio di Vittorio, che ha deciso di restare a Torino. Lei ed Ettore scappano in America.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 23:20:00 GMT)

Questo nostro amore 80 - 3/ Anticipazioni seconda puntata e diretta prima : la nuova vita di Anna : Questo nostro amore 80, le Anticipazioni: Anna non prende bene l'annuncio di Vittorio, che ha deciso di restare a Torino. Lei ed Ettore scappano in America.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 23:06:00 GMT)

Questo nostro amore 80 - diretta prima puntata : Vittorio torna in Italia : Le famiglie Costa-Ferraris e Strano fanno un salto di dieci anni e si ritrovano nella decade delle tv private e delle rivoluzioni pop: Questo nostro amore 80, terza stagione della serie tv di Rai Fiction e Paypermoon Italia, debutta questa sera, 1° aprile 2018, alle 21:25 su Raiuno, con la prima di sei puntate.-Di seguito, il liveblogging della prima puntata di Questo nostro amore 80 del 1° aprile 2018- [live_placement]prosegui la ...

Questo nostro amore 80 - diretta prima puntata : Anna ed il suo psicanalista : Le famiglie Costa-Ferraris e Strano fanno un salto di dieci anni e si ritrovano nella decade delle tv private e delle rivoluzioni pop: Questo nostro amore 80, terza stagione della serie tv di Rai Fiction e Paypermoon Italia, debutta questa sera, 1° aprile 2018, alle 21:25 su Raiuno, con la prima di sei puntate.-Di seguito, il liveblogging della prima puntata di Questo nostro amore 80 del 1° aprile 2018- [live_placement]prosegui la ...

Questo nostro Amore 80 : anticipazioni seconda puntata di martedì 3 aprile 2018 : Questo Nostro Amore 80 - Manuela Ventura e Nicola Rignanese Anna Valle e Neri Marcorè sono i protagonisti principali di Questo Nostro Amore 80 ma da sempre, accanto a loro, ci sono Nicola Rignanese e Manuela Ventura, che prestano rispettivamente il volto a Salvatore e Teresa Strano. Una coppia che è cambiata moltissimo dalla prima stagione ad oggi: un tempo lui era il padre padrone della casa e sua moglie relegata in cucina, mentre oggi lei è ...