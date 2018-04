Questo non è un ballo di coppia Continua la polemica di Ivan Zazzaroni a

Leonardo Pieraccioni : "Non siamo abituati alla gentilezza. Questo episodio che mi ha coinvolto lo dimostra" : "Ormai siamo abituati alle cattive azioni, viviamo nella paura delle fregature, ci siamo assolutamente disabituati ad un gesto gentile": è questa la morale del racconto che Leonardo Pieraccioni ha riportato sul suo profilo. Il comico toscano ha riportato un episodio che l'ha coinvolto e lo ha portato a riflettere sulla diffidenza e disillusione che nutriamo verso il prossimo."Stamani va via una macchina davanti alla mia e io la metto ...

GIOVANNI CIACCI E RAIMONDO TODARO/ Lo 0 di Zazzaroni : "Questo non è ballo di coppia" (Ballando con le stelle) : A Ballando con le stelle GIOVANNI CIACCI e RAIMONDO TODARO tornano dopo le polemiche che hanno suscitato le loro esibizioni, come si comporteranno in questa puntata stasera?(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 23:29:00 GMT)

Notch o non notch? Questo è il dilemma di LG : LG ha pubblicato di recente un post su Reddit dove ha chiesto il parere degli utenti riguardo all'implementazione del Notch. Nel giro di poche ore il thread si è riempito di post e opinioni fino ad essere chiuso da LG stessa. Il risultato? Un nulla di fatto come intuibile. E i dubbi di LG riguardo a G7 o a un futuro smartphone rimangono tali e quali. L'articolo Notch o non Notch? Questo è il dilemma di LG proviene da TuttoAndroid.

Camera - Carfagna - Spadoni - Fontana e Rosato vicepresidenti. Al Pd niente Questori e segretari. Di Maio : ora per i vitalizi non c'è scampo : L'Aula della Camera ha eletto i componenti dell'Ufficio di presidenza di Montecitorio. I vicepresidenti sono: Mara Carfagna (FI), Maria Edera Spadoni (M5S), Lorenzo Fontana (Lega) e Ettore...

Senato - voto per membri ufficio presidenza : tensione Pd-M5s. Ai dem un vice. “Ma non il Questore” : Palazzo Madama vota per l’elezione dei quattro vicepresidenti, dei tre membri del Collegio dei questori e dei segretario d’Aula. Dopo l’intesa tra M5s e centrodestra per i presidenti di Camera e Senato, è tensione tra Pd e Movimento 5 stelle per l’assegnazione delle altre cariche. Da una parte i grillini hanno deciso di votare solo uno dei loro candidati a vice (Paola Taverna), azione che favorisce l’elezione della ...

Quando si dice furba come una volpe : Questo ragazzo vuole filmarla ma lei non gradisce. E si vendica così : Il video arriva dall’Inghilterra. Un ragazzo sta filmando una volpe che si aggira indisturbata per strada. L’animale incuriosito si avvicina e la sua attenzione viene catturata dal portafoglio del ragazzo appoggiato per terra. Con un gesto repentino da perfetto ladro la volpe si appropria del bottino e fugge via inseguita dal legittimo proprietario. L’animale arresta la sua corsa nel giardino di casa di un vicino ma nel frattempo pare ...

F1 - GP Australia 2018 – Kimi Raikkonen : “Vettel non si è ancora fermato? Non ‘fottetemi’ in Questo modo!” : Lo si era capito fin dal venerdì delle prove libere del GP d’Australia 2018 che Kimi Raikkonen era particolarmente carico in questo primo weekend del Mondiale di Formula Uno. La seconda posizione nelle qualifiche e l’ottimo primo stint di gara, alle spalle di Lewis Hamilton e non troppo distante dal campione britannico della Mercedes, stavano confermando ciò. Poi la Virtual Safety Car e la strategia alternativa di Sebastian Vettel ...

Esecutivo vero non «di scopo» Questo serve : Da ciò viene che ha natura strutturale il Def, il Documento di economia e finanza in cui si deve delineare la manovra di bilancio per 2018-20. Per il 2018 nel Def ci viene chiesta una correzione di 0,...

Aiuta un anziano - sorpresa record per lei. La sua foto - mentre taglia la carne a un uomo che in difficoltà - ha fatto il giro del mondo. La generosa cameriera - però - non poteva immaginare che Questo gesto le avrebbe cambiato la vita : Per favore, ricordiamoci di essere umani. Almeno ogni tanto. Questa storia, che sta facendo il giro del mondo, ci racconta di come un piccolo gesto di gentilezza rende migliore la vita di chi lo fa, di chi ne beneficia e anche di chi sta a guardare. È quello che è effettivamente accaduto in una tavola calda di La Marque, in Texas, dove Evoni Williams, una cameriera di 18 anni, ha Aiutato con generosità e discrezione un anziano cliente. La ...

Patrick Dempsey piange a C’è posta per te. L’attore non riesce a trattenere le lacrime per la storia di Michela. Quello che fa è da vero signore : il pubblico lo ama anche per Questo : Gli uomini veri si riconoscono anche dalle piccole cosa, come ad esempio la commozione sincera e l’altruismo. Ospite di C’è posta per te, Patrick Dempsey ha trattenuto a stento le lacrime. Il protagonista di Grey’s Anatomy è stato chiamato da Francesca e Gennaro per fare una sorpresa alla madre Michela, rimasta vedova da poco. L’uomo ha avuto un incidente sul lavoro e dopo venti giorni in coma è morto. Una grave perdita per tutta la ...

La sensazione di non far parte di Questo Pianeta : La sensazione di non far parte di questo Pianeta è capitato a molte persone. Molti hanno avuto quella strana sensazione che le proprie origini potrebbero essere da qualche parte al di fuori del nostro Sistema Solare , accostando questo fenomeno al Paranormale. Migliaia di persone in tutto il mondo hanno la stessa sensazione di non avere alcuna connessione con questo Pianeta. Alcuni ricercatori suggeriscono che ...

“Questo è uno schifo”. Il servizio di Striscia fa infuriare Lady Bonolis. Sonia Bruganelli devastante contro il tg satirico. E no - questa volta la sua vita extralusso non c’entra niente : Sonia Bruganelli è abituata alle polemiche, ma questa volta è lei a sollevarne una, bella grossa, contro uno dei programmi più seguiti di Mediaset, Striscia la notizia. La moglie di Paolo Bonolis, spesso al centro del gossip per il suo stile di vita particolarmente lussuosa, si è espressa sui servizi che il telegiornale satirico di canale 5 sta dedicando all’Isola dei famosi e ad Alessia Marcuzzi. ”Ogni sera ‘Striscia la ...