Quanto incide il lavoro sull’andamento della coppia?

vanityfair

: @ritadallachiesa Con i suoi modi sinceri,garbati,e la sua lunga carriera di giornalista,La Vita in Diretta dovrebbe… - adeliadac65 : @ritadallachiesa Con i suoi modi sinceri,garbati,e la sua lunga carriera di giornalista,La Vita in Diretta dovrebbe… - egos23 : Al Fatto mancano calcolatrici per fare il conto di quanto incide la propaganda. -

(Di domenica 1 aprile 2018) di Giorgio Nadali Il business è forse nemico? Secondo i dati di Eurostat in Italia i single che hanno un posto disono il 3,3% in più di chi convive con un partner. L’istituto di sondaggi Opinion Way ha condotto un’indagine sul rapporto tra tempo dedicato ale crisi di: il 15% è pronto a cambiareper evitare un divorzio, il 34% dei manager ha più difficoltà a equilibrare vita di, il 22% ritiene che la professione generi discussioni nellae il 29% pensa che il tempo dedicato alabbia un impatto sulla propria vita di. Il 76% delle donne riesce più degli uomini (66%) a separareda vita di. Vi sono delle esigenze affettive basilari diverse però per ciascun sesso. Non tenerne conto apre a infinte incomprensioni, anche se sono in buona fede. Nelle coppie eterosessuali bisogna ricordarsi sempre che ...