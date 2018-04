Quanto è furba Kate Middleton! Cosa forse non sapete di lei

vanityfair

(Di domenica 1 aprile 2018)Middleton ha sposato il principe William nel 2011. Hanno due figli, George e Charlotte. E sono in attesa del terzo, che nascerà «a momenti». Figlia di un’ex hostess e di un controllore di volo, ha conosciuto il futuro re d’Inghilterra all’università. LEGGI ANCHELa maternità secondoMiddleton: «Un privilegio enorme» Merito di mamma Carole che, da quando è nata, ha calcolato ogni mossa per farla arrivare al trono, come ha spiegato il librodi Deborah Ameri e Annalisa Villa (Imprimatur ed.), svelando tanti «segreti». LEGGI ANCHEQuando la 13enneMiddleton scoprì che avrebbe sposato «William» – Giochi «proibiti» Da adolescente era «alta, magrissima, timida». Amava hockey e tennis. «Non ha perso la verginità a scuola, al massimo ha dato qualche bacio», dicono le compagne. Però, con un’altra studentessa, era solita mostrare il sedere dalla finestra del dormitorio. I ...