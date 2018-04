Pub a fine orario La baby gang non se ne va e picchia gestore

“So chi è”. Il coraggio - a 8 anni - di incastrare un pedofilo : vittima di una violenza terribile nei bagni Pubblici - la bimba nota un dettaglio chiave. E mette fine a un regno di terrore che aveva messo in ginocchio la città : Alle spalle aveva numerose accuse di violenze sessuali nei confronti di alcune minorenni, alcune in età anche molto tenera. Ma fino a pochi giorni fa questo ragazzo era introvabile, nonostante gli episodi, terribili, di cui si era reso protagonista. Alla fine a incastrarlo è stata però proprio una delle sue vittime, coraggiosissima, che ha trovato il coraggio di parlare e rivelare agli agenti un dettaglio che ha permesso di incastrare il ...

“Ma che ne sapete…”. Il dolore di Elena Santarelli non ha fine. Dopo aver raccontato Pubblicamente la malattia del figlio di 8 anni - si trova a lottare contro un’altra “bestiaccia”. Il suo sfogo sui social fa pensare : Elena Santarelli e il marito Bernardo Corradi stanno vivendo un dramma familiare terribile. È un periodo davvero faticoso: il loro piccolo Giacomo, 8 anni, è molto malato. La Santarelli si è “confidata” via social lo scorso 30 novembre: ha detto che la sua famiglia stava attraversando il periodo peggiore della vita e che il figlio maggiore, Giacomo, stava male. La modella non è entrata nei particolari ma si è capito molto bene che il piccolo ha ...

Il Tesoro : Def a Bruxelles a fine aprile ma le scelte le farà il nuovo governo - La RePubblica - : Il quotidiano scrive che ieri il ministro Pier Carlo Padoan ha dichiarato che il varo del Def , ossia il Documento di economia e finanza, 'spetterà al governo in carica' , visto che la scadenza è quella del 10 aprile, . In seguito, e sempre che non si sia già insediato il nuovo governo, 'il Programma di stabilità ...

La fine del dibattito Pubblico : La fine del dibattito pubblico di Mark Thompson. C’è una crisi di fiducia nei confronti della politica che attraversa il mondo occidentale. La rabbia e l’insoddisfazione per i partiti convenzionali e i loro leader aumentano di giorno in giorno. Il populismo e l’antipolitica trionfano sulla democrazia. Perché? Perché il nostro linguaggio è cambiato. Mark Thompson ha passato trent’anni alla Bbc, diventandone il direttore generale, per poi essere ...

Fine del diesel anche Fca pronta all'addio - La RePubblica - : L'uscita dal diesel riguarderebbe solo le auto e non i veicoli commerciali, che in molte parti del mondo sono tuttora alimentati con il gasolio. Secondo la testata britannica l'addio al diesel della ...

Bankitalia - debito Pubblico in aumento a fine 2017 : Il debito delle Amministrazioni pubbliche , al 31 dicembre del 2017, era pari a 2.256,1 miliardi in aumento di 36,6 miliardi rispetto ai 2.219,5 miliardi registrati a fine 2016. Lo comunica Bankitalia ...

Cresce ancora il debito Pubblico : a fine dicembre era 2.256 miliardi : Il debito pubblico italiano il 31 dicembre 2017 era salito a 2.256,1 miliardi, con un aumento di 36,6 miliardi rispetto ai 2.219,5 miliardi del 2016. A rilevarlo è Bankitalia nell'ultimo fascicolo "...

Debito Pubblico - Bankitalia : “A fine 2017 era a 2.256 miliardi”. In tre anni è salito di 119 miliardi : A fine 2017 il Debito pubblico italiano ammontava a 2.256,1 miliardi di euro contro i 2.219,5 del dicembre 2016, i 2.173 di fine 2015 e i 2.137 di fine 2014. In un anno la zavorra è dunque aumentata di 36,6 miliardi e negli ultimi. A pesare, si legge nel comunicato diffuso giovedì dalla Banca d’Italia, è stato il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, pari a 51,8 miliardi, in parte compensato dalla riduzione delle disponibilità ...

Benedetto sia il cancro in Pubblico. Mette fine alla medioevale dicotomia malattia-vergogna : Sta succedendo qualcosa di importante, dirompente, nuovo nell'opinione pubblica italiana. Finalmente il cancro, soprattutto attraverso la vicenda di Nadia Toffa e ora le parole-rivelazione di Daria Bignardi, ha rotto il "soffitto di cristallo" dei mass media. Della televisione, anzitutto, e poi di rimando del web, attraverso i social media. Che hanno inondato la rete di messaggi sul tema, liberando una pulsione per troppo tempo trattenuta, per ...