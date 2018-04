Psg | la Coppa di Francia non basta ad Emery | ecco il possibile sostituto

calcioweb.eu

(Di domenica 1 aprile 2018) Il Psg ha conquistato ladi Lega francese, si prepara a vincere la Ligue 1 ma l’eliminazione in Champions League è stata deludente. L’ultimo risultato potrebbe nonre per salvare la panchina al tecnico Unaile parole di sostegno da parte del patron del club, Nasser Al-Khelaifi. “Il nostro allenatore è Unai e noi lo sosteniamo in tutto. Ogni giorno leggiamo nomi di chi potrebbe sostituirlo, ma l’allenatore è lui e ce lo teniamo”, ha detto il multimiliardario qatariota, per la panchina però in momento in pole c’è Thomas Tuchel. L'articolo Psg, ladinonadilsembra essere il primo su CalcioWeb.