Psg | altro titolo per Dani Alves | 38 titoli vinti in carriera | lo celebra l' amico Neymar

Il Psg ci prova per Allegri - ma Max vuole un altro ciclo con la Juve : TORINO - Massimiliano Allegri è di nuovo nel mirino del Paris Saint Germain che, a più riprese, ha pensato al livornese e adesso che sta seriamente cercando un erede del siluratissimo Emery, sembra ...

Calciomercato Milan - Donnarumma al Psg? Altro che Reina per sostituirlo : Ancora indecifrabile il futuro di Gianluigi Donnarumma, che continua ad essere seguito da numerosi club europei. Intanto, il Milan ha ingaggiato Reina, portiere di trentacinque anni che però finirà questa stagione al Napoli. Donnarumma, comunque, è seguito con grandissima insistenza dal Paris Saint Germain, club che sarebbe disposto a fare follie per garantirsi il suo cartellino. La dirigenza transalpina, infatti, ha intenzione di effettuare una ...

Altro che Grimaldo - De Laurentiis piazza un colpaccio dagli sceicchi del Psg? : Vietato distrarsi in questo momento così delicato per il Napoli di Maurizio Sarri. Dopo la batosta subita in casa al San Paolo contro la Roma di Eusebio Di Francesco, infatti, i partenopei sono chiamati a rialzare immediatamente la testa in un'altra complicata sfida, quella di San Siro contro l'Inter di Luciano Spalletti in programma domenica sera alle 20.45. Nel frattempo, però, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli continua a lavorare sul ...

Champions League 2018/ Grande attesa per Real Madrid-Psg : attenzione a Momo Salah nell'altro match di giornata : Champions League 2018, Grande attesa per la sfida del Santiago Bernabeu di stasera quando il Paris Saint German andrà in casa del Real Madrid. L'altra sfida invece è Porto-Liverpool.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 19:22:00 GMT)