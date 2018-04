Psg | Al-Khelaifi | pieno sostegno a Emery

Psg : il presidente Al-Khelaifi in visita da Neymar in Brasile : Il presidente del Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi ha fatto visita alla superstar Neymar nella sua lussuosa casa in Brasile per provare a smorzare le voci sulle intenzioni dell’attaccante brasiliano di lasciare la Francia a fin stagione. Il padre del giocatore, Neymar Santos Sr, ha postato le foto dell’incontro su Instagram. “visita del giorno da Naymer! Grazie PSG”, ha scritto. In una foto, Neymar mostra il pollice ...