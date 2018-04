Primo di aprile - Tutti i pesci delle Case - FOTO GALLERY

Primo aprile : 20 punti di penalizzazione per lo YB : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Buona Pasqua : è il Primo di aprile - ma non è uno scherzo : Tutto regolare, non si pensi all’errore se la domenica di Pasqua è il primo di aprile. Non è uno scherzo, né un pesce d’aprile (nella gallery in alto alcuni scherzi storici). È già successo nel 1956 e succederà di nuovo nel 2029 e nel 2040. Le date hanno poi legami storici e il pesce è nel mondo degli scherzi come in quello cristiano. La data della morte di Gesù sarebbe il 1° aprile del 33 d.C. ICHTYS, pesce in greco, per i primi cristiani era ...

Maxi calo bollette - dal Primo aprile elettricità -8% - : Risparmi anche per il gas: -5,7%. Le riduzioni sono legate alla discesa delle quotazioni sul mercato all'ingrosso

Dal Primo aprile scendono le bollette di luce e gas : in arrivo risparmi per le famiglie : L'autorità per l'energia elettrica e il gas ha comunicato che dal primo aprile ci saranno riduzioni di prezzo per quanto riguarda le bollette delle utenze di luce e gas. Gli utenti pagheranno il -8% per la luce e il -5.7% per il gas.Continua a leggere

Bollette più leggere dal Primo aprile : -8% luce - -5 - 7% gas : Netto calo nel secondo trimestre del 2018 della bolletta di luce e gas. In base all'ultimo aggiornamento dell'Autorità dell'Energia, dal primo aprile per la famiglia-tipo il costo dell'elettricità diminuirà dell'8% e quello del gas del -5,7%. Le riduzioni, spiega l'Autorità, sono determinate dal calo delle quotazioni sui mercati all'ingrosso.Nel dettaglio, segnala l'Autorità di regolazione per energia, reti e ...

Laura Pausini - Amici 17 : è lei l’ospite del Primo serale del 7 aprile? : Tra i mille impegni dovuti all’uscita del suo nuovo album e alla partenza del tour mondiale, sembra proprio che Laura Pausini abbia detto sì ad Amici 17 e Maria De Filippi. Secondo quanto riporta Davide Maggio sembra proprio che sarà lei la prima ospite del serale al via il 7 aprile prossimo proprio su Canale […] L'articolo Laura Pausini, Amici 17: è lei l’ospite del primo serale del 7 aprile? proviene da Il Notiziangolo.

GALLERIE D'ARTE MODERNA - Giovedì 5 aprile alle 17 Primo incontro in sala Estense - piazza Municipio 14 - : Arte e psiche tra Previati e Boccioni", con tre focus nel mese di aprile che si addentreranno nelle relazioni tra scienza e arte, per voce del neuroscienziato cognitivo Vittorio Gallese , tra gli ...

“Loro” - il film di Paolo Sorrentino su Silvio Berlusconi - sarà diviso in due film : il Primo uscirà il 24 aprile : Loro, il film di Paolo Sorrentino su Silvio Berlusconi, sarà diviso in due parti: la prima, Loro 1, sarà nei cinema dal 24 aprile; la seconda, Loro 2, uscirà il 10 maggio. Berlusconi è interpretato da Toni Servillo e in The post “Loro”, il film di Paolo Sorrentino su Silvio Berlusconi, sarà diviso in due film: il primo uscirà il 24 aprile appeared first on Il Post.

muse trento * Hello CRISPR : Il 6 aprile Primo evento culturale collegato alla mostra Genoma Umano - : L'autrice: Anna Meldolesi Laureata in Biologia all'Università di Bologna e ha conseguito un Master in Comunicazione della Scienza alla Sissa di Trieste. Scrive regolarmente sul «Corriere della Sera», ...

Dal Primo aprile addio al geo-blocking : potremo vedere Sky e Netflix in tutta Europa : Dal primo aprile scatta il nuovo regolamento comunitario che rimuove il geo-blocking, permettendo ai cittadini europei di utilizzare servizi come Netflix e Sky in tutta Europa. L'articolo Dal primo aprile addio al geo-blocking: potremo vedere Sky e Netflix in tutta Europa proviene da TuttoAndroid.

