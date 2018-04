Premier League | Chelsea-Tottenham 1-3 | la Champions ora è un miraggio per Conte

Premier League - Chelsea-Tottenham 1-3. Eriksen e Alli stendono Conte : Questa volta Kane non era in campo dall'inizio, ma la differenza a Stamford Bridge non si è fatta sentire poi più di tanto. Il Tottenham stende in rimonta il Chelsea di Conte per 3-1 e tiene il passo ...

Premier League : Aubameyang show - l'Arsenal vince ancora : ROMA - l'Arsenal incamera la seconda vittoria di fila in campionato battendo 3-0 lo Stoke City in un incontro della 32/a giornata di Premier League. Un successo non facile quello dei Gunners, che solo ...

Premier League : Aubameyang fa volare l'Arsenal - Stoke City ko : Doppietta dell'attaccante in gol su rigore e con un destro al volo, Lacazette ancora dal dischetto chiude il tris

Premier League : titolo a un passo per il Manchester City : Premier sempre più vicina per il Manchester City. La squadra di Guardiola passa sul campo dell'Everton 3-1 grazie ai gol di Sanè, Gabriel Jesus e Sterling portando a casa l'ennesima vittoria nel ...

Premier League - il Manchester United vince e risponde al Liverpool : Lukaku e Sanchez battono lo Swansea all'Old Trafford: , ri, scalvalcati i Reds che avevano sconfitto il Crystal Palace con il solito Salah

Probabili Formazioni Chelsea-Tottenham - Premier League 01-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Chelsea-Tottenham, Premier League 2017/2018, Ore 17.00: Morata dal 1′ per i Blues; Spurs ancora con Kane assente. Il big match della 32^giornata di Premier League vedrà la sfida di Stamford Bridge tra i padroni di casa del Chelsea e il Tottenham, in uno dei tanti derby di Londra. Blues che nell’ultimo turno di campionato sono tornati alla vittoria sconfiggendo il Crystal Palace e permettendogli di ...

Probabili Formazioni Arsenal-Stoke City - Premier League 01-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Arsenal-Stoke City, Premier League 2017/2018, Ore 14.30: Ozil in dubbio nei Gunners; Potters con due assenze pesanti. La domenica di Pasqua di Premier League, valevole per la 32^giornata, si aprirà con la sfida dell’Emirates Stadium tra i padroni di casa dell’Arsenal e lo Stoke City. Gunners che nell’ultimo turno di campionato sono tornati a vincere, ai danni del Watford, ma che ancora non ...

Premier League - impazza lo snus : ecco la nuova droga del calcio inglese : "Sta inondando il calcio". Esordisce così il Daily Mail nella sua edizione online per spiegare il nuovo , negativo, fenomeno in Premier League: lo snus. Una sostanza dopante, la cui vendita dovrebbe ...

Probabili Formazioni Everton-Manchester City - Premier League 31-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Everton-Manchester City, Premier League 2017/2018, Ore 18.30: Assenze pesanti in casa Toffees, Cityzens con il turnover? E’ uno dei big match con cui riparte la Premier League con la 32^giornata, quello di Goodison Park tra i padroni di casa dell’Everton e il Manchester City. Toffees che vengono da due vittorie consecutive in campionato, che gli hanno permesso di riavvicinarsi almeno alla zona Europa ...

Probabili Formazioni Manchester United-Swansea - Premier League 31-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester United-Swansea, Premier League 2017/2018, Ore 16.00: Alcuni dubbi per Mourinho, Swans con i soliti assenti. La Premier League riparte con la 32^giornata, e lo fa con il match all’Old Trafford che vede di fronte i padroni di casa del Manchester United e lo Swansea. Red Devils che vengono dall’ultima vittoria contro il Brighton in FA Cup, che gli ha permesso di ottenere le Semifinali della ...

Probabili Formazioni Crystal Palace-Liverpool - Premier League 31-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Crystal Palace-Liverpool, Premier League 2017/2018, Ore 13.30: Zaha in dubbio nelle Eagles, turnover in vista per i Reds? Torna la Premier League dopo la sosta per le Nazionali, e lo fa con la 32^giornata, che viene aperta dalla sfida di Selhurst Park tra i padroni di casa del Crystal Palace ed il Liverpool. Eagles che nell’ultimo turno erano riusciti a strappare 3 punti all’Huddersfield, portandosi ...

La top 10 dei giocatori flop in Premier League diventati campioni altrove : Il campionato inglese ha determinate caratteristiche che non sempre si sposano con quelle di alcuni calciatori, nonostante questi abbiano qualità sopra la media. Da Luis Alberto a Suso ecco la top 10 ...

Premier League - il West Ham mette al bando alcuni tifosi dopo invasione di campo : La Federcalcio inglese, e la stessa Premier League, ha condannato le scene di violenza che hanno fatto il giro del mondo, temendo una possibile rinascita del fenomeno degli hooligans. La furia dei ...