Premier | il Tottenham piega il Chelsea

Premier - Chelsea-Tottenham 1-3 : Eriksen e Alli stendono Conte : LONDRA - Notte fonda per il Chelsea e per Antonio Conte. La Pasqua è amara per il tecnico italiano che vede allontanarsi in maniera forse definitiva un pass per la prossima Champions League. La caduta ...

Premier League - Chelsea-Tottenham 1-3. Eriksen e Alli stendono Conte : Questa volta Kane non era in campo dall'inizio, ma la differenza a Stamford Bridge non si è fatta sentire poi più di tanto. Il Tottenham stende in rimonta il Chelsea di Conte per 3-1 e tiene il passo ...

Probabili Formazioni Chelsea-Tottenham - Premier League 01-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Chelsea-Tottenham, Premier League 2017/2018, Ore 17.00: Morata dal 1′ per i Blues; Spurs ancora con Kane assente. Il big match della 32^giornata di Premier League vedrà la sfida di Stamford Bridge tra i padroni di casa del Chelsea e il Tottenham, in uno dei tanti derby di Londra. Blues che nell’ultimo turno di campionato sono tornati alla vittoria sconfiggendo il Crystal Palace e permettendogli di ...

Premier League : sorridono Arsenal e Tottenham : I Gunners battono 3-0 il Watford grazie ai gol di Mustafi, Aubameyang e Mkhitaryan. Doppietta di Son nel 4-1 degli Spurs al Bournemouth

Probabili Formazioni Bournemouth-Tottenham - Premier League 11-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Bournemouth-Tottenham, Premier League 2017/2018, Ore 17.00: Undici titolare per i Cherries, Lamela al posto di Son negli Spurs. La domenica di Premier League, valevole per la 30^giornata, si chiude con la sfida del Vitality Stadium tra i padroni di casa del Bournemouth e il Tottenham. Cherries che vengono da un periodo tutt’altro che idilliaco, in quanto non riescono a ottenere 3 punti da più di 4 giornate, e si ...

Premier : doppietta Son - Tottenham vince : ANSA, - ROMA, 3 MAR - Stavolta niente Harry Kane, ci pensa il sudcoreano Son a regalare la vittoria al Tottenham, avversario mercoledì della Juventus in Champions, contro l'Huddersfield, match della ...

Premier - Tottenham pronto per la Juve : Son stende l'Huddersfield : L'ultima prova generale del Tottenham conferma che mercoledì sera per la Juventus si annuncia una sfida durissima: il 2-0 degli Spurs sull'Huddersfield arriva quasi in scioltezza. L'hombre del partido,...

Probabili Formazioni Tottenham-Huddersfield Town - Premier League 03-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Tottenham-Huddersfield Town, Premier League 2017/2018, Ore 16.00: Pochettino potrebbe fare a meno di Vertonghen, un dubbio per gli ospiti. Il sabato di Premier League, valevole per la 29^giornata, vede la sfida di Wembley tra i padroni di casa del Tottenham e una delle sorprese di questa stagione, l’Huddersfield. Spurs che vengono dalla vittoria tennistica contro il Rochdale nel Replay di FA Cup, e si ...

Probabili Formazioni Crystal Palace-Tottenham - Premier League 25-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Crystal Palace-Tottenham, Premier League 2017/2018, Ore 13.00: 11 titolare per il Palace, solito dubbio in difesa per Pochettino. La domenica di Premier League, valevole per la 28^giornata, vede lo scontro a Selhurst Park tra i padroni di casa del Crystal Palace e il Tottenham. Palace che si avvicina al match contro gli Spurs con una situazione di classifica tutt’altro che invidiabile, trovandosi a ridosso ...

Premier : Kane più in alto di tutti - il derby è del Tottenham. L'Arsenal cede 1-0 : Pochettino avverte la Juve: "Siamo al 100%" avvio - La cronaca è nettamente diversa tra primo e secondo tempo. Nell'atto iniziale, la scelta di Wenger di rinforzare il centrocampo con Elneny mediano ...