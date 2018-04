Bimbo di 8 anni Precipita dal balcone : salvo grazie al tendone di un bar : Il piccolo si è salvato da un volo di oltre cinque metri: il colpo è stato attutito dal tendone di un bar.Continua a leggere

Lecce - Precipita dal lucernario mentre lavora sul tetto e muore davanti ai figli : Tragedia di Pasqua a Calimera , Lecce, dove un uomo è morto dopo essere precipitato dal lucernario sovrastante la tromba delle scale della palazzina in cui viveva e in cui stava riparando l'antenna ...

Precipita Suv dalla scarpata : morte due donne e i sei figli. Si ipotizza suicidio di massa : Le due donne si erano sposate dieci anni fa e nel corso della loro vita matrimoniale erano state segnalate all'ente Protezione infanzia. Contro l'ipotesi suicidio ci sono le dichiarazioni degli amici e un impegno sociale e politico a cui partecipava tutta la famiglia.Continua a leggere

Scie luminose nel cielo in Salento : "Sono detriti Precipitati dallo spazio" : Scie luminose avvistate nei cieli del Salento. Due le segnalazioni arrivate nelle scorse ore alla redazione di LeccePrima. Un primo avvistamento di quella che sembrava una meteorite è...

A Napoli turista Precipita dalla finestra di un bed and breakfast e muore : Un turista lituano ha perso la vita verosimilmente cadendo dalla finestra di un bed and breakfast di Largo Donnaregina, a Napoli, dove alloggiava insieme con altri connazionali. L'uomo, che aveva 31 anni, si è schiantato in un terrazzo sottostante, di proprietà di un privato, che stamattina ha trovato il corpo e lanciato l'allarme.Pare che il turista e i suoi amici abbiano fatto uso di alcolici, ieri sera. Poi tutti sono andati a ...

Facebook affonda a Wall Street/ Borsa - scandalo profili : titoli tech Precipitano : Facebook affonda a Wall Street: Borsa, -4,92% per il social network, precipitano i titoli tecnologici. Fino adesso 80 miliardi di perdita per il social network(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 01:20:00 GMT)

Calabria - ex assessore Precipita dal terzo piano e muore Video : Poche ore fa in #Calabria si è verificata una drammatica tragedia [Video]. Un ex assessore è precipitato dal terzo piano di un appartamento ed è morto sul colpo. Calabria, muore sul posto di lavoro Si chiamava Carmine Valente e aveva 69 anni l'ex assessore della cittadina di #cirò marina, in provincia di Cosenza, che nella giornata di oggi 24 marzo è tragicamente deceduto dopo essere precipitato da un terzo piano di un appartamento. L'uomo era ...

Cede un chiodo e Precipita dalla vetta : muore l'alpinista Franz Rota Nodari : Francesco «Franz» Rota Nodari era un alpinista conosciutissimo . A quarant'anni, aveva già collezionato gli 82 4 milla delle Alpi. Un piccolo record. Questa mattina, alle 9, è morto precipitando dalla ...

Sadali. Precipita da un dirupo con la sua autovettura. Una donna salva per miracolo : Nella serata di ieri, lungo la SS 198 in direzione Cagliari, per cause ancora in corso di accertamento, una donna di 30 anni ha perso il controllo della sua autovettura fuoriuscendo dalla sede ...

Scandalo degli account violati Facebook Precipita in Borsa : ... chiunque essi siano, e influenzando il mondo reale. Il solo Facebook d'altro canto conta su oltre due miliardi di iscritti , quaranta volte la popolazione italiana, e, se si considerano i pianeti ...

“È morto!”. L’evento più atteso e poi lo choc - davanti al pubblico. Precipita nel vuoto e si schianta : il dramma sotto gli occhi di tutti. La corsa in ospedale - inutile ogni tentativo : Un acrobata del Cirque du Soleil è morto dopo essere caduto a terra durante uno spettacolo a Tampa, in Florida. Lo annuncia “con immensa tristezza” la celebre compagnia mondiale di circo con un comunicato pubblicato sui social. Il trapezista francese Yann Arnaud, 38 anni, si stava esibendo quando è caduto al suolo. “Le procedure d’emergenza sono state immediatamente attivate e Yann è stato trasportato al più vicino ...

Precipita dal viadotto dopo un volo di 20 metri è ancora viva : E' volata giù dal viadotto della provinciale, ora è gravissima in ospedale. Il dramma si è consumato nei pressi di Paternopoli in provincia di Avellino. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri ...

Olbia - donna Precipita dal quinto piano di un hotel : A Olbia una donna è morta dopo essere caduta dal quinto piano di un hotel. Alloggiava all'hotel Panorama di via Garibaldi. Olbia, donna trovata morta I carabinieri di Olbia stanno...