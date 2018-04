Post teca Marzo 2018

BEAUTIFUL/ La proPosta di Katie ha successo : presto una trasferta a Montecarlo! (Anticipazioni 27 febbraio) : Anticipazioni BEAUTIFUL, puntata 27 febbraio: i Forrester accettano la proposta di Katie di organizzare una sfilata della linea costumi a Montecarlo. La trasferta è imminente?(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 09:25:00 GMT)

Volley - SuperLega 2018 – 23^ giornata : Perugia ipoteca il primo Posto - Civitanova ok. Trento espugna Modena! : Perugia ha ormai ipotecato il primo posto nella regular season di SuperLega. Questo è il verdetto più importante che arriva al termine della 23^ giornata del massimo campionato italiano di Volley maschile: i Block Devils vincono agevolmente sul campo di Castellana Grotte e confermano i sette punti di vantaggio su Civitanova che ha dominato Verona con il massimo scarto. A solo tre turni dalla conclusione della stagione regolare, il verdetto è ...

Volley femminile - Serie A1 2018 – Conegliano ipoteca il primo Posto - +6 su Novara! Show di De Kruijf a Modena - le Campionesse d’Italia perdono : Conegliano ha ipotecato il primo posto al termine della regular season della Serie A1 di Volley femminile. Le Pantere hanno infatti sconfitto Modena per 3-2 (24-26; 25-10; 22-25; 25-19; 15-13) e ora hanno sei punti di vantaggio su Novara che è invece stata battuta da Casalmaggiore per 3-1 (25-23; 30-28: 15-25; 25-22). Si tratta di un vantaggio estremamente confortante per le venete quando mancano soltanto tre turni al termine della stagione ...

Volley - SuperLega 2018 – Perugia scatenata - demolita Civitanova : ipotecata la regular season! Zaytsev e Bata da primo Posto : Perugia ha sconfitto Civitanova per 3-1 (23-25; 25-22; 25-19; 25-20) nel big match della 22^ giornata di SuperLega e ha messo una seria ipoteca sul primo posto al termine della regular season. I Block Devils hanno surclassato la Lube e allungano in maniera definitiva in testa alla classifica del massimo campionato italiano di Volley maschile: ora i ragazzi di coach Bernardi hanno sette lunghezze di vantaggio sui Campioni d’Italia, un ...

Pallamano - Serie A maschile 2017/18 : Alessio Moretti trascina Bolzano - Pressano ipoteca il secondo Posto : Nuova settimana di gare nella Serie A di Pallamano maschile, dove a far festa è il Pressano, capace di sconfiggere 28-24 il Brixen in trasferta, ipotecando così la qualificazione alla Coppa Italia, insieme al Bolzano, vittorioso 28-21 sul Trieste, grazie alle 8 reti di Alessio Moretti. Due punti anche per Eppan e Cassano Magnago, giustizieri rispettivamente di Malo (27-19) e Merano (22-20), con il quadro chiuso dal 30-27 del Mezzocorona sul ...

Spray urticante in discoteca - la rabbia del dj Gabri Ponte in un Post Video : Notte di paura alla discoteca «Dorian Gray» di via Belobono a Ca' di David in provincia di Verona. Verso le 2.30 di notte molte persone che in quel momento si trovavano all'interno del locale, hanno cominciato a tossire ed a lacrimare copiosamente. Dal centro della pista il panico si è allargato a tutto il locale provocando il conseguente fuggi fuggi generale. Sono arrivate subito due ambulanze, un'auto medica, la polizia ed i vigili del fuoco. ...