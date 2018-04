Pogba si sbilancia sul futuro | l’ex Juventus allo scoperto sul Manchester United

calcioweb.eu

(Di domenica 1 aprile 2018) L’avventura dicon la maglia delpuò essere considerata fino al momenti deludente, costato cento milioni dallanon ha ripagato la fiducia, in un’intervista a Telefoot,ntana però l’idea di una sua partenza. “Con Mourinho non ho alcun problema, rispetto le sue decisioni – ha detto il francese, che ieri in campionato contro lo Swansea era titolare -. Stare tanto in panchina non mi era mai capitato, ma mi può rafforzare. Lasciare lo? La situazione può cambiare, è ancora troppo presto per parlarne”. Sulla Francia: “Abbiamo il potenziale per vincere la coppa del Mondo. C’e’ una bella squadra ma bisogna lavorare – ha affermato -, sarà comunque dura”. L'articolosisul: l’exsulsembra essere il primo su CalcioWeb.