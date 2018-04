Più digitale e meno adempimenti | la ricetta M5S per cambiare il Fisco

SUSE Expert Days 2018 - il futuro digitale si fa sempre Più 'open' : ' La tecnologia sta cambiando il mondo: Cloud, Intelligenza Artificiale, Internet of Things, Big Data, Analytics, Mobile, Realtà Virtuale, Stampa 3D, Blockchain,… sono alcuni scenari ...

Warner Bros. Digital Day : il cinema è sempre Più digitale : Il Digitale offre oggi contenuti di assoluta qualità: HD, Full HD e 4K, con la possibilità di vedere un dilm in streaming , mentre lo si scarica, oppure a download avvenuto, senza nemmeno consumare i ...

Per la prima volta - il Più ampio albero genealogico digitale dell’umanità : Foto: Pixabay Il più grande albero genealogico digitale è stato realizzato oggi da un gruppo di ricercatori statunitensi, che ha analizzato i profili pubblici di milioni di utenti registrati su una piattaforma dedicata, ricostruendone le linee familiari attraverso varie generazioni. Il set di dati ottenuto oggi dagli scienziati fornisce informazioni su matrimoni, migrazioni, rapporto fra legame genetico e longevità delle famiglie ...

Biella - la città Più «vecchia» d’Italia punta tutto sul digitale : Da oggi fino a sabato sul nostro sito i reportage per sondare gli umori di alcune città italiane in vista del voto politico del 4 marzo. Partiamo dal Piemonte con una delle città più «anziane» d’Italia, per poi proseguire, da domani, con Caserta, il ragusano, Sondrio, Prato ...

Ripple - molto Più che una valuta digitale su cui fare trading : Sul mercato delle criptovalute, sotto i riflettori ci sono finiti soprattutto Bitcoin ed Ethereum. Ma nel vasto mercato delle monete digitali c'è un terzo elemento che invece merita molta attenzione. Si tratta di Ripple. Non a caso parliamo di uno degli asset più negoziati in assoluto in Corea del Sud, ovvero il mercato leader per le criptovalute. Giovani e anziani hanno investito molto in questo settore, con la speranza (non sempre verificata) ...

Edenred - con il digitale Più potere di acquisto per i dipendenti : Nato a Ivrea 47 anni fa, una laurea in Economia e Commercio, Palermo ha maturato esperienza nel ruolo di Ceo nel 2017 in Logista, e sino al 2016 come di Nexive. Edenred Italia serve oltre 1,5 milioni ...